El exabogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, sufrió un revés judicial. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó la tutela de derechos presentada por la defensa del jurista para inmovilizar el celular de Carlos Morán, quien es testigo del Ministerio Público en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

Así lo determinó el juez Richard Concepción Carhuancho, tras declarar infundado otro pedido adicional para ampliar el periodo de extracción de la información contenida en el celular de Morán desde el 1 de enero al 3 de mayo de este año.

En su resolución, el magistrado determinó que el pedido en mención “no puede ser resuelto a través de una tutela de derechos”, al recordar que existen otras vías específicas y que deberían haber sido utilizadas.

Recordó que el Ministerio Público tiene a su cargo la persecución del delito y dentro de sus potestades está el conducir la investigación y solicitar las medidas necesarias cuando lo consideren pertinentes.

“Si bien dichas potestades no son absolutas, son principios rectores que se deben tener en cuenta para ello”, dijo.

“El pedido apunta a que se inmovilice el celular del testigo para extraer toda la información contenida en el celular, la cual debe hacerse valer ante la vía correspondiente y ante la entidad que corresponda”, remarcó el juez.

¿Qué revelan los chats presentados por Carlos Morán?

Morán reveló para Punto Final los chats que mantuvo con Castañeda y el coronel PNP y excoordinador del equipo especial de policías que prestaba apoyo al EFICCOP, Harvey Colchado, quien fue un agente encubierto de la Fiscalía para desbaratar la organización criminal que habría liderado Nicanor Boluarte.

El también exministro del gobierno de Martín Vizcarra aseveró que estas conversaciones se dieron cuando no sabía que Colchado era el agente encubierto ‘René'.

Según dijo, solo actuó de intermediario y que Castañeda le pedía cualquier información que tengan en contra del hermano de la presidenta.

Precisamente, en una conversación de WhatsApp, que data del 26 de abril de este año, Castañeda le preguntó a Morán sobre cualquier movimiento contra Nicanor Boluarte, lo que sorprendió al exministro dado que el abogado no solía contactarlo con frecuencia.

Añadió que Castañeda estaba preocupado por la situación del familiar de la jefa de Estado y le pidió información, lo cual le llevó a sospechar que había algún interés, aunque asegura que en ese momento no tenía información sobre posibles detenciones.

En una reunión del 30 de abril, grabada por Colchado, se discutieron temas delicados y pagos sospechosos, que incluyeron una mención a US$ 30,000. Morán aseguró que no estaba al tanto de que la reunión sería grabada y sostuvo que la discusión sobre los pagos no implicaba una participación directa en actividades ilegales.