El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, confirmó esta mañana que su patrocinado, la presidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior, Carlos Morán, sostuvieron un encuentro en el estudio de Mateo Castañeda, quien junto al hermano de la mandataria se encuentran detenidos en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

Sin embargo, negó que esto haya sido una reunión producto de una coordinación previa, tal como aseveró Morán. Según dijo, el que se hayan encontrado los tres personajes se trató de una “coincidencia”.

“Estamos frente a la mentira de una persona que tiene un sueño frustrado por ser ministro. Esa es la realidad de las cosas. No ha habido tal reunión, lo que ha habido es la coincidencia de ambas personas en el estudio del doctor Mateo Castañeda, que es abogado de ambas partes. Pero no existió ninguna reunión, no se ha pactado ninguna reunión y mi patrocinado ni siquiera ha cruzado palabras con el señor Morán”, aseguró el abogado.

Vivanco remarcó que si bien su cliente, Boluarte y Morán coincidieron físicamente en el lugar, “no interactuaron”. Añadió que el exministro del Interior se presentó en la oficina de Castañeda sin haber sido citado.

“Se han visto en el estudio, han coincidido físicamente, pero no han interactuado. Eso es lo que quiero decir. A veces pasa. El señor (Harvey) Colchado se apareció en la Diviac, ¿por qué el señor (Carlos) Morán no podría aparecerse en el estudio de Castañeda? Habría que preguntar al señor Mateo cómo es que llegó el señor Morán al estudio. Entiendo que él (Castañeda) no lo convocó, que llegó. Todo genera suspicacia”, apuntó.

Niega chats con prefectos y subprefectos

En otro momento, Vivanco informó que el hermano de Dina Boluarte permanece detenido en la sede de la Fiscalía, en la avenida Abancay, y no en el local de la Prefectura.

Descartó que su patrocinado haya creado un chat con prefectos y subprefectos para, presuntamente, beneficiar al partido Ciudadanos por el Perú, tal como sostiene el EFICCOP. Recordó que Boluarte no es el fundador de dicha agrupación política.

“El Ministro Público creó una carpeta secreta en donde se le generó un montón de actuaciones que ya con el tiempo veremos si son legítimas o no. Y en ese secretismo es que él no ha tenido acceso a la información (...) y en ese contexto de secreto es que se ha gestado esta detención preliminar”, cuestionó tras aseverar que contra su defendido “no hay indicios de que haya recibido un sol que lo vincule con un acto de corrupción”.

