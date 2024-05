La palabra de uno contra la del otro. A través de un pronunciamiento publicado en las redes sociales, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, respondió las imputaciones en su contra que hizo su excliente y exministro del Interior, Carlos Morán.

En varias entrevistas, Morán reveló que fue partícipe de hasta tres reuniones en las que Boluarte, quien estaba al lado de su hermano, Nicanor Boluarte, y Castañeda, intentó persuadir al jefe del desactivado equipo especial de policías que prestaba apoyo al EFICCOP, Harvey Colchado.

En una de las citas, Castañeda, según cuenta Morán, le había pedido a Colchado que les proporcione información del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, a cambio de no ser pasado al retiro a fines del año pasado.

“Lamento las declaraciones de Carlos Morán, mi amigo y cliente, aprovechando mi encierro en una mazmorra”, dijo Castañeda en su carta.

El abogado insistió en que fue Morán quien le pidió a él que se reúna con Colchado y no al revés, para supuestamente así poder demostrar que tenía un “manejo” de la PNP y poder ser ministro de Estado.

Es más, dijo tener pruebas en la forma de registros telefónicos de sus dichos.

“Ahora intenta ayudar a Colchado, de quien es su ‘padrino’, hecho conocido en los medios policiales”, apuntó tras precisar que “siempre juegan juntos”.

“Comprendo su frustración por no haber conseguido ser ministro del Interior de este Gobierno, cosa que me pedía y presionaba insistentemente como amigo, en la idea que como soy abogado de la señora presidente podía lograrlo...pero siempre le explicaba que esa no era mi función y además le trataba de convencer que él no podía ser ministro por sus vínculos con (Martín) Vizcarra”, añadió en su carta.

A su juicio, el exministro del Interior se encuentra haciendo un “road show mediático” para posicionarse políticamente ante la acusación constitucional que tiene pendiente en el Congreso.

Lo acusa de querer cobrar una comisión

En otro extremo de su carta, Castañeda, según dijo, fue contactado por Morán para “que le ayude a cobrar una comisión de S/ 2 millones por la compra de helicópteros (y otras cosas)”.

“Me pidió que facture por inexistentes ‘servicios legales’ a una empresa, a la cual me negué categóricamente”, acotó.

“El problema no es la compra de patrulleros, el problema es su enriquecimiento ilícito que pretende resolver con facturas de falsos ‘servicios de asesorías de seguridad’ durante varios años a razón de S/ 16,000 mensuales”, dijo en el documento.

Finalmente, advirtió que el objetivo de Morán y Colchado es “tumbarse” a Boluarte y a varios legisladores.