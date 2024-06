Punto Final accedió a la transcripción completa de la fiscalía de una reunión grabada entre el ex abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, el exministro del Interior Carlos Morán y el coronel suspendido Harvey Colchado (Agente René) realizada en el Centro Aeronáutico de la FAP, ubicado en la avenida Javier Prado Oeste 1081 – San Isidro, el 30 de abril pasado.

En una parte de esa reunión, que hasta hoy no se había conocido en toda su extensión, el abogado Castañeda le habría revelado a Colchado que la mandataria le pagó US$ 30 mil dólares al coronel (r) Martín Gonzáles, conocido como “Conejo” para recolectar los chats que precipitaron la caída de la exfiscal de la nación, Patricia Benavides.

Colchado mantuvo dicha conversación en calidad de agente encubierto, pues la fiscalía sabía que acudiría a dicha reunión.

Mateo Castañeda: “Te conté que “Conejo” ha hecho esa chamba y Dina le pagó 30 mil dólares”.

Agente René: “¿Qué chamba?”.

LEA TAMBIÉN: Salatiel Marrufo afirmó que Perú Libre obtuvo ventaja del JNE en 2021 por orden de Dina Boluarte

Mateo Castañeda: “Para que haga la chamba de recolectar esa red WhatsApp (ininteligible) y ya hecho, pum, te lo trasladaron”.

Agente René: “No, no, ¿Conejo que ha hecho? ¿Ha recolectado los WhatsApp de quién?”.

Carlos Morán: “De (Jaime ) Villanueva y te he entregado a ti”.

Harvey Colchado se encuentra suspendido de su cargo al interior de la Diviac desde abril. (Foto: Britanie Arroyo / gec)

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial evaluará el 26 de junio cese de prisión preventiva de Sada Goray

Sobre caso Rólex

También Castañeda y Colchao hablaron sobre el allanamiento a la casa de Boluarte y la tarjeta del Rolex que se encontró.

Mateo Castañeda: Hiciste lo que te aconseje ¿no?

Agente René: No, es que nosotros no lo hemos filtrado.

Mateo Castañeda: ¿Quién ha sido?

Agente René: Para mí que ha sido… lo que pasa es que usted ha visto la casa, estaba llena y si usted ve se mueven de acá para allá, ahí alguien le ha tomado foto, pero nosotros no hemos sido, yo he hablado con mi personal ¿quién ha filtrado? Y no.

Mateo Castañeda: Tienes que hacer eso pues, te van a chancar eso más. Yo lo que digo es esto, tú no has sido, entonces, hay que ver quién ha sido. La Fiscalía, al toque no más, sacó un comunicado y dice nosotros no hemos sido.

Agente René: Lo que pasa es que todavía no ha habido ninguna denuncia.

Mateo Castañeda: ¿Entonces quién queda?

Agente René: ¿Dónde han denunciado?

Mateo Castañeda: Porque las filtraciones se van a investigar y cuando se investigue… (ininteligible).

Agente René: Pero estamos hablando de la tarjetita de identificación, esa, claro, lo que pasa es que yo no puedo decir él ha sido, he preguntado a mi personal y no.

Mateo Castañeda: Para eso se hace una investigación, si la investigación al final dice que no se puede determinar, es otra cosa (ininteligible).

Agente René: Claro, conversamos la otra vez, fue una sugerencia.





Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.