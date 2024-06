Salatiel Marrufo, exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte, reveló una supuesta influencia de Perú Libre sobre decisiones cruciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante las elecciones generales 2021, reveló Punto Final.

Según el testimonio de Marrufo, Perú Libre manipuló el proceso para obtener una ventaja indebida.

Se recordó que en junio de 2021, tras la segunda vuelta electoral el estrecho margen entre los votos obtenidos por los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori dio lugar a una etapa de objeción de actas, buscando su nulidad. Ambas partes iniciaron procesos legales para impugnar los resultados.

En manos del Ministerio Público desde mayo de 2023, el testimonio de Salatiel Marrufo revela una supuesta influencia de Perú Libre sobre las decisiones de tres magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En mayo de 2023, Marrufo reveló detalles de una reunión ocurrida el 7 de junio de 2021 en la Av. Bolivia 724, distrito de Breña. Dicho lugar, en posesión de Grika Asayag, amiga y mano derecha de Boluarte, fue utilizado como base de operaciones durante la segunda vuelta electoral. Allí Marrufo fue presentado a los abogados que se encargaban de las absoluciones y nulidades, luego de una convocatoria de Boluarte.

Marrufo relata que el 7 de junio también fue convocado al Jr. Colón en Breña, donde conoció a Pedro Castillo. En esta reunión, Alejandro Sánchez Sánchez afirmó conocer a Richard Acuña, quien supuestamente tenía contactos en el JNE. Marrufo también identificó a Jorge Armando Rodríguez Vélez como uno de los magistrados influenciados por Perú Libre.

¿Cómo se influyó en el JNE?

Según Marrufo, José Nenil Medina y Alejandro Sánchez operaban como intermediarios para influir en los miembros del JNE por órdenes de Dina Boluarte.

“El miércoles 09 de junio de 2021, Nenil Medina y Alejandro Sánchez, reunidos en la casa Sarratea durante la mañana, confirmaron que ya tenían asegurados los votos de Perú Libre tanto del magistrado Jovián Valentín Sanjinez Salazar y de Rodríguez Vélez Jorge, asimismo comentó Alejandro Sánchez que ya aseguró el voto del “1″ haciendo referencia a Pedro Castillo Terrones, ya aseguró el voto del ‘1′ del JNE, haciendo referencia a Jorge Salas Arenas” , declaró Marrufo a la fiscalía.

¿Qué preocupaba tanto a Perú Libre? El 11 de junio de 2021, el JNE extendió el plazo para la presentación de solicitudes de nulidad de actas, del 9 de junio al 11 de junio.

“Luego de ello Dina Boluarte encabezó una conferencia de prensa denunciando dicho hecho, que consideraba irregular y que favorecía a Keiko Fujimori”, recordó Marrufo.

Poco después, el JNE dejó sin efecto el mismo 11 de junio de 2021 el acuerdo de permitir las impugnaciones hasta ese día, con tres votos a favor y uno en contra (Arce Córdova).

“Debo precisar que Alejandro Sánchez me llama por WhatsApp a las 3 o 4 de la tarde, para comentarme que ya todo se había coordinado y que el acuerdo se dejaría sin efecto por mayoría, con eso demostraba que los amigos estaban ayudando ( a Perú Libre)”, contó el colaborador.

Al parecer bajo presión, el mismo 11 de junio el JNE revirtió esta decisión. Marrufo sostiene que esta reversión fue resultado de la influencia ejercida por Boluarte y sus colaboradores.

“El 11 de junio de 2021 tuvimos otra reunión con José Nenil Medina, Alejandro Sánchez, Dina Boluarte, Pedro Castillo y mi persona. En esa reunión Nenil Medina y Alejandro Sánchez indican que habían contactado a los miembros del pleno del Jurado, a Jorge Rodríguez Vélez y a Jobián Sanginez Salazar. (…) Y, es la doctora Dina Boluarte quien les ordenó, ella no daba indicaciones, ella daba órdenes, ella ordenó a José Nenil y a Alejandro Sánchez para que intercedan con Rodríguez Vélez y Jovián Valentín Sanjinez Salazar para que obtengan un resultado favorable”, añadió Marrufo, sobre la influencia de la hoy presidenta Dina Boluarte:

“La orden que dio Dina Boluarte fue primero que debían de dejar sin efecto la ampliación del plazo para presentar las apelaciones hasta el 11 de junio de 2021 y segundo que declaren infundados los recursos impugnatorios presentados por Keiko Fujimori, o sea dos órdenes claras, expresa: ‘dejen sin efecto la ampliación del plazo para presentar apelaciones hasta el 11 de junio y que además se declare infundado los recursos de apelación’”, agregó Marrufo.

La segunda declaración de Marrufo

En abril de 2024, Marrufo reafirmó su testimonio inicial, revelando detalles adicionales sobre las reuniones y las órdenes directas de Boluarte para presuntamente influir en el JNE. Este testimonio ha llevado a que múltiples testigos sean llamados a declarar, incluyendo a Richard Acuña, quien ha negado conocer a Jorge Rodríguez Vélez.





Punto Final solicitó al Jurado Nacional de Elecciones, un pronunciamiento institucional sobre el mismo, solicitud que fue desestimada.

Además, contactó también individualmente a cada magistrado. Salas Arenas hizo saber que no declararía por encontrarse mal de salud, agregando que el jamás se reúne con políticos.

En tanto, Jovián Valentín Sanjinez Salazar prefirió guardar silencio; mientras que Jorge Rodríguez Vélez, hoy fuera de la institución, negó las acusaciones, asegurando no conocer ni tener relación alguna con Richard Acuña Núñez, de Alianza para el Progreso.

El testimonio que ofrezca Alejandro Sánchez Sánchez, quien acaba de llegar al Perú podría ayudar a revalidar, o no, estos supuestos hechos. Y quizá este tema sea el primero por el que deba responder.

La versión de Richard Acuña

Tras el reportaje Acuña se pronunció a través de las redes sociales.

1. No conozco a Salatiel Marrufo. Afirmo categóricamente que las declaraciones realizadas son completamente falsas. No conozco a este señor ni tengo conocimiento de su participación en la campaña de Pedro Castillo. Al ser consultados sobre este tema por la reportera de su programa televisivo, se le explicó con pruebas que no conocemos a ese personaje y pese a ello, nunca colocaron mi descargo.

2. Quiero aclarar que no he contactado al Sr. Jorge Armando Rodríguez ni a ningún otro miembro del Jurado Nacional de Elecciones en relación con este tema.

3. No tengo ningún vínculo con el señor Alejandro Sánchez Sánchez ni he conversado con él sobre este tema. La intencionalidad de algunos medios para distorsionar la realidad no solo daña la reputación de personas inocentes, sino que también mina la confianza pública en la prensa como guardiana de la verdad.

4. Lamento profundamente que se haya tomado como ciertas las declaraciones de un delincuente como Salatiel Marrufo, quien “dice haber escuchado a otro investigado”, desvirtuando y confundiendo a la población. Tomaré las acciones legales necesarias para resarcir mi honor. Reafirmo mi compromiso absoluto con la verdad y la transparencia.