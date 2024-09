El exabogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, sufrió un nuevo revés judicial. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó su pedido para anular la declaración testimonial del testigo protegido N° 08-2024, quien fue identificado como Juan Enciso Torres, exfuncionario de Provias Descentralizado.

El juzgado que preside Richard Concepción Carhuancho también rechazó la solicitud del abogado para anular tres actas de reconocimiento, verificación y corroboración efectuadas por el testigo en mención en la investigación que se sigue en su contra por el presunto delito de organización criminal a raíz del caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

En su resolución, el magistrado determinó que Enciso se habría presentado en la Fiscalía de forma espontánea y que teme por su vida y la de sus familiares.

Además, ratificó su calidad de testigo protegido en el presente caso con la asistencia de un abogado, por lo que decidió rechazar la tutela de derechos presentada por Castañeda.

En su demanda, el exdefensor legal de Boluarte consideró que la toma de la declaración de Enciso, el pasado 19 de abril, se habría efectuado de manera irregular y sin respetar el debido proceso.

Ante esta situación, pidió que este testimonio no debía ser considerado en el pedido de prisión preventiva, por el plazo de 36 meses, que presentó la Fiscalía en su contra.

A su vez, exigió que se anulen otras diligencias que se realizaron en paralelo, como por ejemplo, un reconocimiento fotográfico y verificación de un inmueble.

“No puede participarse en diligencias al mismo día, mismas horas con cruce de horarios. O es una diligencia o es otra”, indicó Eduardo Barriga, abogado de Castañeda.

Declaraciones del testigo fueron realizadas sin su abogado

Barriga también recordó que, en su momento, ejerció como abogado de Enciso. En ese sentido, cuestionó que la se le haya tomado la declaración al exfuncionario de Provias Descentralizado sin presencia suya, así como señaló que este habría actuado bajo amenazas.

“Cuando yo lo llamo (a Juan Enciso) el 4 de junio y le pregunto si era testigo protegido, porque tengo que verificar si hay incompatibilidad ya que ahora estoy defendiendo a Mateo Castañeda y no puedo, a la vez, defender a un testigo protegido no develado en ese momento, me va a meter en problemas, él me acepta y dice ‘sí, soy testigo protegido’ y me narra los hechos sobre cómo fue conminado, amenazado y presionado”, aseveró Barriga durante la audiencia realizada ayer.

Desde la Fiscalía aseguraron que Enciso se acercó de forma voluntaria a brindar su testimonio de forma espontánea y que luego la ratificó en todos sus extremos. Además, este habría negado en actas oficiales haber sido coaccionado.

