Mateo Castañeda, investigado por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, solicitó que se anule la declaración de un testigo protegido en uno de los diversos casos de corrupción en los que estaría presuntamente involucrado. Como se recuerda, la Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva en su contra.

La defensa legal de Castañeda, Eduardo Barriga, sostuvo en la audiencia virtual de este martes, el pedido para que se declare nulo el testimonio del testigo protegido 8-2024, quien ha sido identificado como Juan José Enciso Torres, presuntamente beneficiado en su contratación como director de Provías Descentralizado.

La tutela de derechos afirma que la toma de la declaración que se realizó el pasado 19 de abril, se realizó de manera ilegal y sin respetar el debido proceso, por lo que indica que no debe ser considerada en el pedido de prisión preventiva.

LEA TAMBIÉN: Abogado de Mateo Castañeda denuncia presencia de Colchado en la Diviac pese a suspensión

Asimismo, busca la anulación de otras diligencias que se realizó en paralelo, esto incluye el reconocimiento fotográfico y verificación de un inmueble que también se llevó a cabo el mismo 19 de abril.

“Aquí nadie posee el don de la ubicuidad. No puede participarse en diligencias al mismo día, mismas horas con cruce de horarios. O es una diligencia o es otra”, manifestó Barriga, quien mencionó que en dicha fecha él era el abogado del exfuncionario de Provías.

En ese sentido, cuestionó que se haya tomado la declaración de Enciso Torres sin presencia suya, además, presentó un audio de una grabación donde el investigado, según señaló, indica que actuó bajo amenazas ya que era aspirante a colaborador eficaz en otro proceso, informó Correo.

“Cuando yo lo llamo el 4 de junio y le pregunto ‘¿Tu eres testigo protegido?’, porque tengo que verificar si hay incompatibilidad porque ahora estoy defendiendo a Mateo Castañeda y no puedo a la vez defender a un testigo protegido no develado en ese momento, me va a meter en problemas. Él me acepta, ‘sí, soy testigo protegido’ y me narra los hechos cómo fue conminado, amenazado y presionado”, refirió Barriga.

Tras ello, la fiscal Melissa Angulo, del Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) afirmó que no hubo cruce de diligencias pues la verificación que se llevó a cabo al mismo tiempo contó con otros imputados.

“El señor Juan José Enciso Torres ha mencionado que se ratifica del contenido de estas actas, pero no solo ello, también se ratifica respecto a las horas, fecha y personal fiscal y policial que estuvo presente. No existiendo ninguna incongruencia respecto a lo que se ha obtenido en dichas actas”, manifestó la fiscal.

“Él mismo, en presencia de su abogado defensor, ha mencionado que no (fue amenazado ni coaccionado), que en todas las diligencias participé de manera voluntaria porque quería contribuir a la justicia”, añadió.

Luego de una audiencia de más de dos horas, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, informó que dará a conocer su decisión este martes 10 de setiembre a las 9 p.m.