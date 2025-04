El premier Gustavo Adrianzén se mostró en contra de la propuesta de la Defensoría del Pueblo para limitar el uso de las motos lineales desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. durante el estado de emergencia que rige en Lima.

En diálogo con RPP, el titular de la PCM consideró que la iniciativa no tendría mucho sentido al recordar que los crímenes y asaltos también se producen a plena luz del día. En ese sentido, enfatizó que los delincuentes no solo operan de noche o durante la madrugada.

LEA TAMBIÉN: Defensoría exige al Ejecutivo documentos técnicos que sustenten anuncio de emergencia en Lima y Callao

“Hay una propuesta del defensor del Pueblo, que nos está hablando de limitar el horario de transito de las motos lineales. En el horario, la verdad es que no (estoy de acuerdo), porque los crímenes del fin de semana se han producido a la luz del día”, señaló.

Sin embargo, sí respaldó una reglamentación más estricta para prohibir que dos personas circulen en una motocicleta, tal como plantea Josué Gutiérrez.

Añadió que también se debe revisar el uso del casco de los motociclistas, al advertir que muchos delincuentes utilizan este implemento para camuflar su rostro y pasar desapercibidos a la hora de cometer sus fechorías.

“Y eso del casco, también hay que revisarlo. Todas las acciones criminales, cuando ingresan a una farmacia, el delincuente entra con casco. El casco se ha convertido en esta herramienta para ocultar el rostro del criminal. ¿De qué sirve tener la cámara si no le vas a poder reconocer el rostro si tiene el casco?”, cuestionó.

LEA TAMBIÉN: Defensor del Pueblo critica labor de la Fiscalía en la lucha contra la criminalidad

“Desde algunos medios de comunicación hay desinformación”

En otro momento, Adrianzén respaldó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien calificó como “traidores a la patria” a quienes cuestionan al Gobierno y difunden información para, según ella, “alimentar el miedo”.

Recordó que en la época de lucha contra Sendero Luminoso había en la prensa un consenso para no difundir sus atentados. Ante esta expresión, los periodistas le recalcaron al premier que en aquellos años ningún gobernante había dicho que los medios de comunicación fueran traidores a la patria, en alusión a lo que dijo Boluarte.

“Quisiera que lo tomemos en el marco, en un ejercicio en que sí hay también desinformación y creo que allí lo que se ha querido decir es que algunos, no todos porque la generalización no es positiva, sí tengo que coincidir en este sentido que hay también desde algunos medios desinformación y esto no es positivo”, sostuvo.

Frente a ello, insistió en que debería haber noticias favorables al Gobierno en medios de comunicación como una manera de “contribuir” en la lucha contra la inseguridad.