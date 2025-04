Ante el desborde la dela criminalidad en el país, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno que se adopten medidas extraordinarias que restrinjan el uso de motocicletas lineales desde las 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

A través de un comunicado, indicaron que dicha medida debe ser aplicada en las zonas declaradas en estado de emergencia y ejecutada con respeto pleno a los demás derechos fundamentales, con el objetivo de reducir la delincuencia común y criminalidad organizada.

En diálogo con radio Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, explicó esta mañana que su propuesta se debe a que en esa franja horaria existen horas picos en donde se cometen delitos violentos como la extorsión, el sicariato y el robo agravado.

En ese sentido, consideró que los estados de emergencia que estableció el Gobierno para combatir la inseguridad ciudadana no ha presentado buenos índices, por lo que insistió que su propuesta busca dificultar las operaciones de las bandas criminales que usan estos vehículos para cometer sus fechorías y delitos.

“Un planteamiento en un estado de emergencia: que las motos no se desplacen en horarios donde la peligrosidad y la incidencia del crimen esté ahí. (...) la incidencia de la criminalidad de las 6:00 p.m. a las 10:00 p.m. es muy alta y sé que en el día también hay, pero en la madrugada entre 4:00 a.m. y las 6:00 a.m. hay criminalidad y en horas de la tarde y noche puntos picos que no estamos afrontando”, remarcó, tras pedir que su propuesta se use como prueba por 30 días.

Recordó que otro punto de su propuesta es establecer la prohibición de transportar a más de una persona en motos lineales dentro del horario restringido y en zonas declaradas en emergencia.

Pide “profilaxis interna” en la PNP

En otro momento, Gutiérrez pidió que se establezca una “mano dura” contra los malos efectivos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Además, denunció que existirían malos agentes de las dependencias policiales, fiscales, jueces que no cumplen adecuadamente con su deber hasta el punto de alertar a los criminales si están tras sus pasos.

“La policía tiene conocimiento de dónde están los focos de calor. Saben cuántos malos efectivos están involucrados en el crimen. Si no hay una profilaxis interna, si no hay una mano dura seria, no funcionará (...) la lucha es frontal”, añadió.