El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez se pronunció sobre los cuestionamientos en torno al ministro del Interior, Juan José Santiváñez y la difusión de audios sobre presuntas conversaciones que lo involucran y exhortó al Ejecutivo a pronunciarse y aclarar el tema.

“Lo que han sacado los medios de comunicación merecen un esclarecimiento de parte del Ejecutivo”, dijo en declaraciones a la prensa.

Además, sostuvo que como defensor del Pueblo no le corresponde evaluar el desempeño de los integrantes del gabinete ministerial sino a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro Gustavo Adrianzén.

“Respecto a la idoneidad o no de un ministro, no me corresponde evaluar. Eso lo evalúa quien le delega el poder y el poder está delegado a propuesta del premier y decisión de la presidenta. Ellos responden frente a eso, a mí no me corresponde”, expresó.

De otro lado, enfatizó que se debe fortalecer a las instituciones y restar importancia a aquellas personas “que pretenden romper la institucionalidad democrática.

“Las preguntas son el mundo al revés. Quieren fortalecer institucionalidad y la debilitan porque el enemigo de la democracia es la anarquía”, aseveró.