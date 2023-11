El Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, afirmó que el El Decreto Legislativo 1585, emitido por el Poder Ejecutivo para promover el deshacinamiento de las cárceles, no es un pasaporte a la impunidad, ni que a través de ella salgan de las cárceles delincuentes ranqueados.

“Esta norma no es un cheque en blanco ni un pasaporte a la impunidad, no existe en toda la ley una disposición que permita a ningún corrupto, violador, ratero que pueda salir libremente, eso está descartado. La ley no está hecha para eso, no hay ningún tipo de resquicio que permita o haga posible que un delincuente ranqueado pueda salir”, dijo.

En ese sentido, precisó que esta disposición se dio tras una invocación efectuada por el Tribunal Constitucional, por lo que se creó un grupo de trabajo donde opinó el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), entre otros, donde se determinó que en algunos casos leves podrán tener la opción de que el juez disponga el uso de los grilletes.

LEA TAMBIÉN: Eduardo Arana pide no politizar la suspensión del procurador general Daniel Soria

“La ley es antigua y establecía un catálogo de delitos, antiguamente habían otros delitos que ahora no están, hemos incluido que no se otorgue a quienes cometen violencia contra la mujer. El juez podrá disponer (el uso de grilletes electrónicos) en un caso levísimo, en que el juez lo autorice”, señaló.

Asimismo, refirió que desarrollarán un programa que demorará varios meses y que no se implementará inmediatamente, pensando en 500 casos de delitos leves.

El ministro de Justicia señaló que “No vamos a soltar a los presos como se dice, no es para ranqueados, para violentos, para quienes delinquen, sino para personas que cometieron por primera vez un delito y estos son leves”. (FOTO: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE)

“No vamos a soltar a los presos como se dice, no es para ranqueados, para violentos, para quienes delinquen, sino para personas que cometieron por primera vez un delito y estos son leves”, añadió.

El ministro conversó con la prensa tras la inauguración de la primera edición de la carrera “4k por la reinserción”, en la que participaron aproximadamente más de 2,000 personas.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.