El último viernes el Ministerio de Justicia, a través de una medida cautelar, suspendió en el cargo al procurador general del Estado, Daniel Soria, mientras dure el proceso disciplinario que se ha iniciado en su contra.

La decisión fue tomada por la comisión ad hoc que se instaló como parte del proceso administrativo disciplinario que comenzó el el pasado 16 de noviembre, en base a un informe de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario.

Al respecto, el ministro del sector, Eduardo Arana Ysa, exhortó a la población y al propio Soria a no “politizar” el procedimiento de suspensión del abogado.

“Yo no me voy a pronunciar sobre los calificativos que el procurador Soria pueda hacer, lo que sí puedo decir es que no se debe politizar, llamo a la ciudadanía y la prensa a no politizar este tema. No es un aspecto político, no se trata de una decisión que se me ha ocurrido”, dijo a la prensa.

En ese sentido, remarcó que esta acción obedeció a un procedimiento administrativo en el que se cumplió “el debido proceso”.

“El señor (Daniel) Soria ha sido notificado con los procedimientos, él está ejerciendo su derecho, se le está cumpliendo y garantizando el debido proceso”, puntualizó.

Arana también recordó que el anterior procedimiento contra Soria, desestimado por el Poder Judicial durante el gobierno de Pedro Castillo, fue realizado directamente por el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, por lo que defendió la medida dictada por su despacho.

“Lo que puedo asegurar es que la Procuraduría no está encarnada en una sola persona, todas las instituciones tienen funcionarios competentes, honestos y que son comprometidos con su trabajo, ellos deben cumplir con su trabajo. No solo los exhorto sino les corresponde, conforme a ley, si consideran que existe algo que deben hacer, lo tendrán que hacer. Es su obligación”, aseveró.

Le responde a Daniel Soria

Tras conocerse su suspensión el cargo, Soria consideró que la sanción impuesta en su contra tendría motivaciones políticas que implicaban a la presidenta Dina Boluarte.

“Es una hipótesis plausible, porque ha habido muchas resistencias a nuestra participación en ese proceso, a la forma como hemos solicitado ciertas actuaciones. Digamos que esta respuesta es al trabajo que hemos venido realizando. Yo sí establezco una relación de causalidad al respecto”, señaló a RPP.

En respuesta, el ministro de Justicia le pidió al procurador que “haga una respuesta desde el punto de vista legal y administrativo, que es donde corresponde hacer la evaluación”.

Finalmente, dijo que hoy se podría conocer al abogado que reemplazará a Soria en el sillón de la Procuraduría General del Estado (PGE).

