ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica Foto: Midis
ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica Foto: Midis
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica informo esta noche que presentó su renuncia al cargo.

Según informó el Midis Chica soctuvo “que es lo que corresponde en un Estado democrático”, tras reafirmar su compromiso con la institucionalidad y con una política social orientada a fortalecer capacidades y proteger a quienes más lo necesitan.

Enfatizó que su gestión se enfocó que seguir promoviendo oportunidades, abriendo mercados y generando más espacio para el desarrollo de los emprendimientos de los usuarios de los programas sociales.

LEA TAMBIÉN: Nuevo presidente en Perú: ¿cómo impactaría en el dólar y la BVL?

“El Midis no puede retroceder; este gran paso tiene que trascender a las personas porque es institucional”, expresó.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.