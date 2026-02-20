La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica informo esta noche que presentó su renuncia al cargo.

Según informó el Midis Chica soctuvo “que es lo que corresponde en un Estado democrático”, tras reafirmar su compromiso con la institucionalidad y con una política social orientada a fortalecer capacidades y proteger a quienes más lo necesitan.

Enfatizó que su gestión se enfocó que seguir promoviendo oportunidades, abriendo mercados y generando más espacio para el desarrollo de los emprendimientos de los usuarios de los programas sociales.

“El Midis no puede retroceder; este gran paso tiene que trascender a las personas porque es institucional”, expresó.