El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, adelantó en una entrevista que su patrocinado no se acogerá a la colaboración eficaz en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

Según dijo, aceptar acogerse a esa figura implicaría que este reconozca los delitos imputados por la Fiscalía, algo que no quiere aceptar.

“No, bajo ningún concepto. La colaboración (eficaz) supone que uno acepta cargos y, en este caso concreto, mi patrocinado no tiene ningún cargo que aceptar”, dijo a RPP.

El abogado del hermano de la presidenta Dina Boluarte calificó de “arbitraria” e “ilegal” la detención preliminar, por un plazo de 10 días, impuesta en contra de su cliente al señalar que este sí cuenta con arraigo y que no piensa fugarse del país.

“No se cumplen los presupuestos y los requisitos para detener a una persona. Cuando investigas a una persona, existen dos posibilidades: que se le investigue detenida o, por otro lado, que lo investigues en libertad. Para poder justificar que una persona se vaya presa mientras todavía la están investigando, tiene que haber elementos que hagan suponer que se va a fugar o va a obstaculizar la investigación. En este caso, Nicanor (Boluarte) tiene casa, esposa, familia, trabajo y, a pesar de todo ello, consideran que se va a fugar”, aseveró.

También criticó que se le haya abierto una nueva carpeta fiscal a Boluarte sin que se les haya comunicado formalmente los cargos y las pruebas que existen en su contra.

“De un momento a otro, la Fiscalía ha creado otra carpeta, que es la 7 del 2024. En esta carpeta al señor (Nicanor Boluarte) no le han imputado formalmente cargos, no lo han citado a declarar, no ha podido comparecer, no sabe cuáles son las pruebas en su contra”, acotó.

Nicanor Boluarte no se ha comunicado con la presidenta

En otro momento, Vivanco dijo que su patrocinado se siente tranquilo y que ya se preparan para un eventual escenario de requerimiento de prisión preventiva en su contra.

En ese sentido, recordó que presentaron una apelación contra el fallo judicial que dispuso la detención preliminar del hermano de la jefa de Estado.

“Siempre sucede que después de la detención preliminar viene una prisión preventiva. Yo estoy casi convencido que eso es que la va a suceder. Desde mi posición de abogado, me he generado esa posibilidad y estoy pensando trabajar para ello”, sentenció.

Finalmente, remarcó que, en estos días, no ha existido ninguna comunicación entre su cliente y la jefa de Estado.

“La incomunicación es una característica de esta medida. A través mío tampoco. Entiendo que siendo un familiar cercano tiene que haber un nivel de preocupación, pero no hay comunicación”, apuntó.

