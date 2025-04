El fiscal provincial José Domingo Pérez interpuso una denuncia penal contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, José Fernández Jerí, por el presunto delito de cohecho pasivo específico.

Esto, luego de que dicho funcionario ordenara su suspensión en el cargo por el plazo de seis meses, por lo que fue apartado momentáneamente del Equipo Especial Lava Jato y de los procesos que estaban a su cargo, entre ellos, el caso ‘Cocteles’.

En su denuncia, Pérez recordó que tiene el deber de “denunciar los casos de comportamientos delictivos”, así como hizo hincapié en la entrevista dada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en la que invoca a los fiscales a denunciar en cuanto tengan conocimiento de un hecho.

Horas antes de la presentación de dicho documento, el suspendido fiscal se acercó a la comisaría de San Andrés (Cercado de Lima) a fin de reportar que se le impidió su ingreso a la Fiscalía a fin de retirar sus pertenencias.

Dicha orden habría sido ordenada por Fernández Jerí, según informó RPP.

Advierte que documentos del caso ‘Cocteles’ podrían ser “alterados”

Pérez no solo denunció la tarde del último martes que Fernández Jerí le impidió ingresar a su oficina no solo para retirar sus enseres personales, sino también para supervisar el inventario de los expedientes y hacer el traspaso del cargo a su reemplazo.

En ese sentido, el suspendido fiscal advirtió que habría el riesgo de que los documentos de su oficina sean “alterados”, como aquellos concernientes al caso ‘Cócteles’, donde se tenía que firmar la acusación correspondiente.

“Lo habitual sería que me permitieran hacer la entrega de cargo, el inventario, pero a la persona que sea designada en mi reemplazo, porque las investigaciones y los expedientes tienen pruebas que son sensibles, tienen cuadernos reservados de procesos reservados, tienen pruebas materiales que yo tengo que entregar a una persona”, sostuvo.

“(Hay riesgo) que puedan comenzar a alterar la documentación que está en los expedientes (...) es que ahora no hay quien jefature la oficina. Esto se notificó el día de ayer, ya al finalizar la jornada. No sabemos o por lo menos yo no sé quién es la persona que me está reemplazando. Espero que se hayan tomado las medidas necesarias para cautelar la seguridad de esa oficina“, agregó.