Investigarán a policías de la escolta presidencial tras ser captados en discoteca durante servicio. Foto: GEC / Hugo Pérez
Investigarán a policías de la escolta presidencial tras ser captados en discoteca durante servicio. Foto: GEC / Hugo Pérez
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Redacción Gestión
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Los seis agentes de la Policía Nacional asignados a la seguridad del presidente José María Balcázar fueron separados de sus funciones y afrontarán un proceso disciplinario de carácter sumario, luego de ser captados en una discoteca durante una comisión oficial en Lambayeque.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que la institución dispuso de inmediato el relevo de los efectivos e inició una investigación administrativa para determinar las responsabilidades individuales y las sanciones correspondientes.

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“Ya se tomaron inmediatamente las medidas. Han sido separados de la seguridad personal del presidente constitucional de la República, José María Balcázar. No son más seguridad personal y se ha iniciado una investigación administrativa disciplinaria por un equipo especializado con carácter sumario para resolver”, declaró.

Los agentes asignados a la seguridad del presidente durante una visita a Lambayeque, afrontarán un proceso disciplinario sumario. Foto: Presidencia.
Los agentes asignados a la seguridad del presidente durante una visita a Lambayeque, afrontarán un proceso disciplinario sumario. Foto: Presidencia.

Investigación evaluará actuación de la escolta presidencial

La medida se adoptó después de que un informe periodístico revelara que los agentes habrían acudido a una discoteca e incluso consumido bebidas alcohólicas mientras cumplían funciones de resguardo presidencial durante el viaje oficial a Lambayeque.

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Arriola señaló que el proceso permitirá establecer si los policías incumplieron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de comisiones oficiales y definir las sanciones que correspondan.

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