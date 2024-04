El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se presentará el 3 de abril en el Congreso de la República del Perú en busca del voto de confianza, sin embargo aún no se sabe si lo hará con nuevos ministro. Esta noche el premier indicó que aún están evaluando si se hará cambios en el gabinete.

En esa línea dijo que están aún pensándolo. “No lo sé todavía, dependería de que terminemos de hacer la evaluación, que tengamos los cuadros”, expresó en Punto Final.

Al ser consultado sobre cuántos cambios se harían, Adrianzén dijo no tener la precisión. “Estamos haciendo la evaluación. se está en una evaluación permanente yo anuncié gestión por resultados para todos”, acotó.

Además, dijo confiar en que obtendrán el voto de confianza. “Más allá del ruido tenemos necesidades muy grandes (...) Creemos que hay que hacer muchas cosas, tenemos una expectativa económica que es sumamente interesante, lamento que este tipo de ruidos perturbe. Estamos saliendo de un proceso recesivo”, refirió.

Sin preguntas a Dina

En otro momento de la entrevista, el jefe del Gabinete, dijo que no le ha preguntado a la presidenta Dina Boluarte sobre el reloj Rolex, ni el por qué un auto asignado a ella estuvo cerca del lugar donde se escondía el prófugo Vladimir Cerrón.

Sobre el Rolex, Adrianzén insistió en que se trata de un tema personal. " Yo no le veo las muñecas a la presidenta”, añadió

Sobre el automóvil dijo que “hay una teoría conspiratoria. La presidenta de la República solo se puede movilizar en automóviles oficiales. Pudo haber parado para comprar algo o echar gasolina. Yo no lo sé. Son extrañas las coincidencias pero no dejan de ser coincidencias”, indicó.

“Yo no he tocado el tema. No estaba como primer ministro (cuando ocurrió los del automóvil)”, señaló.

“Me hace recordar al curioso impertinente del Quijote y yo no lo soy, definitivamente no”, ironizó.

Añadió que cuando tenga que apreciar un suceso fuera de lo correcto, que espera no ocurra, lo dirá inmediatamente.

Para el jefe del Gabinete, detrás de las denuncias están “los vacadores, los que están pidiendo la renuncia”, sin embargo no quiso precisar de quienes se trata. “No recuerdo sus nombres ni sus apellidos, refirió, pero ante la insistencia aludió a Perú Posible.

“Lo tengo muy claro, detrás de esto existe bastante más que los relojes Rolex”, apuntó.

