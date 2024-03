El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, acordó con el titular del Congreso, Alejandro Soto, y los integrantes de la Mesa Directiva, que el próximo miércoles 3 de abril se lleve a cabo la sesión de investidura del gabinete ministerial, por el voto de confianza.

“La sesión empezaría a partir de las 9 de la mañana. En los próximos días se formalizará el trámite administrativo correspondiente”, indicó.

En esa línea, reveló que se cuenta con un cronograma de reuniones con nueve bancadas. Así, el martes 19 de marzo sostendrá encuentros con Renovación Popular y Fuerza Popular, y el jueves 21 con Podemos Perú. El lunes 25 con Acción Popular y Perú Bicentenario; y el martes 26 con Avanza País, el Bloque Magisterial, Alianza Para el Progreso y Somos Perú.

Señaló, además, que están afinando detalles para reunirse con los congresistas no agrupados. De otro lado, el jefe del gabinete ministerial reiteró la disposición de los ministros a acudir al Congreso para brindar la información requerida. No obstante, propuso que se ejecuten otras medidas para evitar interpelaciones, a fin de no paralizar el trabajo de los sectores.

Como que la resolución de las inquietudes de los legisladores se atienda en las comisiones del Congreso o se emplee el mecanismo de estación de preguntas. “Se han dado instrucciones precisas a todo el gabinete para que reciban a los señores legisladores ante cualquier inquietud o solicitud que pudieran tener”, aseguró.

