Captura de video facilitado por la Casa Blanca donde se ve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena con corresponsales en Washington. (EFE/ Casa Blanca).
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Redacción Gestión
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Al respecto, a través de su Cancillería, el gobierno peruano “acogió con satisfacción” que el mandatario estadounidense y su grupo cercano salieran ilesos del incidente.

“El Gobierno del Perú expresa su más enérgica condena ante el deplorable acto de violencia registrado esta noche en la ciudad de Washington D.C., durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca”, señalaron también en un comunicado.

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Vale recordar que Trump se encontraba sentado en la tribuna del WHCA, evento al que asistía por primera vez como presidente, cuando se escucharon disparos, lo que motivó su evacuación del lugar.

En el evento también se encontraban otros miembros de su gabinete como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Tras el incidente, Trump describió al sospechoso de los disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistía era un “lobo solitario”, según informaron medios internacionales.

“Tengo la impresión de que era un lobo solitario chiflado. Son unos locos. Son unos locos y hay que ocuparse de ellos”, declaró durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

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