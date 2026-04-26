El presidente estadounidense Donald Trump y la corresponsal principal de la Casa Blanca| Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump y la corresponsal principal de la Casa Blanca| Foto: Mandel NGAN / AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este sábado 25 de abril de 2026 por la noche el presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado de una cena de corresponsales de la Casa Blanca. El Servicio Secreto lo sacó rápidamente del hotel Hilton de Washington donde se realizaba la celebración.

El ambiente se vio truncado por unos disparos que hicieron que los invitados se tiraran al piso.

Ataque en Cena de Corresponsales. Foto Getty Images
Ataque en Cena de Corresponsales. Foto Getty Images

Trump estaba sentado en la tribuna durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca —era la primera vez que asistía como presidente— cuando unos fuertes estruendos interrumpieron la celebración y provocaron que él y otras personas en el escenario levantaran la vista alarmados.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump arremete contra la ONU, acusándola de no estar a la altura

Un agente herido

El presidente Trump anunció que un agente de las fuerzas del orden resultó herido por el detenido sospechoso de disparar durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El agente se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas, precisó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, unas dos horas después del incidente, en la que añadió que el atacante portaba “varias armas”.

Trump describió al sospechoso de los disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistía era un “lobo solitario”.

“Tengo la impresión de que era un lobo solitario chiflado. Son unos locos. Son unos locos y hay que ocuparse de ellos”, declaró durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Con información de AFP.

TE PUEDE INTERESAR

Trump asegura que la investigación contra el presidente de la Fed no se ha cerrado aún
Trump aprueba reclasificación del cannabis: deja de ser una de las drogas más peligrosas
Irán amenaza Ormuz mientras sus petroleros desafían bloqueo de EE.UU., ¿qué dijo Trump?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.