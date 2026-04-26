Este sábado 25 de abril de 2026 por la noche el presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado de una cena de corresponsales de la Casa Blanca. El Servicio Secreto lo sacó rápidamente del hotel Hilton de Washington donde se realizaba la celebración.

El ambiente se vio truncado por unos disparos que hicieron que los invitados se tiraran al piso.

Ataque en Cena de Corresponsales. Foto Getty Images

Trump estaba sentado en la tribuna durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca —era la primera vez que asistía como presidente— cuando unos fuertes estruendos interrumpieron la celebración y provocaron que él y otras personas en el escenario levantaran la vista alarmados.

🇺🇸 | URGENTE: Se escuchan disparos en la Casa Blanca mientras Trump y la Primera Dama son evacuados. pic.twitter.com/a5pEixbmhL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

Un agente herido

El presidente Trump anunció que un agente de las fuerzas del orden resultó herido por el detenido sospechoso de disparar durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El agente se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas, precisó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, unas dos horas después del incidente, en la que añadió que el atacante portaba “varias armas”.

Trump describió al sospechoso de los disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistía era un “lobo solitario”.

“Tengo la impresión de que era un lobo solitario chiflado. Son unos locos. Son unos locos y hay que ocuparse de ellos”, declaró durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

"Fue un ataque contra la Constitución”, dice Trump tras disparos en la Cena de Corresponsales https://t.co/bug0Po7kTc — CNN en Español (@CNNEE) April 26, 2026

Con información de AFP.