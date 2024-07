La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, cuestionó el desarrollo del juicio oral que se está llevando a cabo en contra de la lideresa de Fuerza Popular. En declaraciones a la prensa, hizo un llamado a dejar de lado los discursos que solo buscan desnaturalizar el proceso y alejarlo de las cuestiones jurídicas fundamentales.

La defensa de la lideresa de Fuerza Popular sostuvo que el juicio debe centrarse en aspectos legales y penales, y critica que hasta el momento no se ha avanzado en abordar estos temas de manera adecuada, informó Canal N.

Asimismo, insistió en que las discusiones deben ser estrictamente jurídicas y no políticas, señalando que la postura del fiscal José Domingo Pérez viene siendo utilizada para hacer ‘shows políticos’.

Expresó su esperanza de que las peticiones de la Fiscalía no sean aceptadas por el tribunal, por carecer, según dijo, de fundamento jurídico. Además, mencionó que las audiencias evidencian la naturaleza mediática del proceso.

Loza reiteró que la acusación inicial, planteada hace 22 meses, ha sido reformulada sin ofrecer argumentos sólidos ni peticiones claras.

Aseguró presencia de Keiko Fujimori en cada sesión

La abogada además, hizo un llamado a los observadores y al público en general a seguir de cerca cada sesión del juicio, asegurando que al final no habrá un caso penal válido contra Keiko Fujimori y anticipando una eventual absolución.

Asimismo, anunció que la defensa estará presente en todas las futuras sesiones del juicio, subrayando que Keiko Fujimori siempre ha estado dispuesta a enfrentar el proceso y dar la cara.

Finalmente, señaló que no tiene relación con los procedimientos internos del órgano de control y rechazó cualquier intento de victimización.

Agresión contra Loza

Al finalizar la audiencia de este martes por el denominado ‘Caso Cócteles’ un grupo de manifestantes persiguió y agredió a Giulliana Loza.

Tras lo ocurrido, la profesional del derecho acudió hasta la Comisaría de Cotabambas, en el Centro de Lima, para sentar la denuncia y pasar por Medicina Legal.

“He sido víctima de un ataque físico y verbal. Yo iba caminando y prácticamente me han perseguido por calle y media. Y cuando entré a un taxi, agredieron al taxista y a su automóvil. Tras la audiencia, hablé con la prensa, di unos 15 pasos por la Av. Paseo de la República y empezó la turba. Doblamos por la Av. Grau y de la nada salía más gente. No quiero pensar que sea un hecho orquestado para lesionarme. Espero que esto se investigue de manera correcta. Felizmente, no han sido agresiones graves. En Medicina Legal se han identificado las lesiones que tengo”, remarcó.

Denuncio la cobarde agresión que ha sufrido hoy @GiullianaLoza a la salida de la sala de audiencias. Un grupo de manifestantes que apoyaba al fiscal José Domingo Pérez la siguió y atacó por la espalda con palos en la cabeza sin que haya ningún tipo de seguridad ni protección… https://t.co/9Ydmhn0dtN — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 9, 2024