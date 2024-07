La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) se refirió al juicio oral en contra de Ricardo Briceño , expresidente del gremio, por presunto lavado de activos en el caso Cócteles , afirmando que no tuvo acceso a la “Campaña de Promoción de Inversión Privada II”, pues ello ocurrió cuando ya no estuvo en el cargo.

“La “Campaña de Promoción de Inversión Privada II” inició en abril del 2011, luego de la culminación del mandato del Sr. Ricardo Briceño, y fue realizada en el marco de la gestión del presidente que lo sucedió. En ese sentido, afirmamos categóricamente que el Sr. Briceño nunca tuvo acceso a los fondos de dicha campaña, no la diseñó ni gestionó” , afirmó el gremio empresarial en un comunicado.

Según la tesis fiscal, Briceño cometió un supuesto delito de fraude en la administración de persona jurídica, en perjuicio de la CONFIEP. Sin embargo, el gremio aseguró que no se cometió ningún fraude, falsearon balances, ni desviado fondos de la CONFIEP. Asimismo, recordó que la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria, desestimó la denuncia en contra de Briceño, confirmando que no existió ningún agravio contra

“El Sr. Briceño nunca recibió ningún dinero de las empresas colaboradoras de la “Campaña de Promoción de Inversión Privada II”, en la medida que su gestión culminó previamente al inicio de la referida campaña”, aseguró.

“Debemos manifestar enfáticamente que la auditoría especial para la revisión de todas las operaciones vinculadas a la “Campaña de Promoción de Inversión Privada II” concluyó que el íntegro de los aportes y donaciones fueron debidamente bancarizados, registrados en libros contables, utilizados para los fines estatutarios y aprobados por las diversas instancias de gobierno de la CONFIEP ”, agregó.

Los cargos de la Fiscalía

El fiscal José Domingo Pérez Gómez solicitó 22 años y 08 meses de prisión contra el expresidente de CONFIEP al acusarlo de supuestamente falsear balances y estados financieros omitiendo señalar que los fondos de la Campaña de Promoción de Inversión Privada Dos era para financiar la campaña de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , en la segunda vuelta presidencial del 2011.

“Con auditorías se contó que el dinero que entró a CONFIEP se utilizó para una campaña de promoción a la inversión privada. Sin embargo, ya en el autoacusatorio a mí se me acusa no de haber aportado a Fuerza Popular, sino de haber engañado a CONFIEP. Lo último es que yo he hecho fraude a CONFIEP. Es decir, los empresarios del Perú pusieron dinero lícito para una campaña y yo los engañé a todos. En lugar de hacer una campaña en favor de la inversión privada, yo supuestamente, sin ninguna prueba hice una campaña en favor de Keiko Fujimori”, comentó Briceño en diálogo con Canal N.

La tesis fiscal atribuye a dicho empresario el presunto delito de lavado de activos derivado del delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la CONFIEP.