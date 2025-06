El magistrado y miembro de la Junta Nacional de Justicia, Francisco Távara, cuestionó el procedimiento y explicó sus razones de porque no participó en la votación que restituyó a Patricia Benavides como fiscal suprema y de la Nación.

En el programa “Cuentas Claras” de Canal N, Távara indicó que fue citado el 6 de junio a una audiencia sin información previa ni documentos.

“Este tema se origina el día 6 de junio, se programa un informe oral que no nos explicaron de qué se trataba (…) Yo creo que no es lo usual para no entrar a utilizar un vocablo tan radical. Yo bajo a la oficina de Gino Ríos Patio y le pregunto ¿qué está pasando con esto? Yo no entiendo ¿Qué vamos a ver? Me dijo que eso lo ha señalado la Dirección de Procesos Disciplinarios. Le planteé unas ideas, esto está judicializado. Le dije, no voy a participar”, mencionó.

Asimismo, indicó que presentó una carta donde precisa que no iba a participar en la votación, argumentando que el caso ya estaba judicializado y que la JNJ no tenía competencia para intervenir mientras estuviera pendiente en el Poder Judicial.

“La carta fechada 6 de junio (…) hago una reflexión del procedimiento que querían declarar nulo de oficio. Le digo que este procedimiento ya fue decidido por la Junta Nacional de Justicia anterior, donde destituyeron a la magistrada. Fue objeto de un proceso de reconsideración, también se le desestimó. Plantearon una nulidad también, posteriormente se les desestimó. Es decir, lo más importante es que ella misma lo había judicializado, vía que un proceso constitucional de amparo. Entonces ya salía de la esfera administrativa y estaba sometida”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Patricia Juárez pide una reorganización del sistema de justicia tras crisis en la Fiscalía

Távara señala que la ley exige unanimidad de todos los miembros del colegiado (siete) para declarar la nulidad de oficio, pero precisa que la resolución se basó en la unanimidad de los presentes (seis), lo que considera como “una interpretación forzada”.

Además, señala que, de haber participado, su voto habría sido en contra de la restitución de Benavides.

“Para mí es una interpretación forzada. Pero si no me aceptaban la excusa y yo participaba en esa audiencia pública y en la deliberación, mi voto iba a ser en sentido contrario. En contra”, puntualizó.