Tras más de tres meses en espera, finalmente la detención preliminar en casos de no flagrancia fue restituida. La ley fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado lunes, dos días después de que el Congreso remitiera la autógrafa de la norma a Palacio de Gobierno.

Al respecto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que su institución hará un “control de daños” por el tiempo transcurrido en que no se ejecutó la detención preliminar en casos de no flagrancia.

“Debo decir es que se va a tener que hacer un control de daños por esos tres meses o más que han transcurrido sin esa herramienta indispensable. En ese interín ha habido violaciones, actos de corrupción en los que se tenía que recurrir a esa herramienta”, dijo a RPP.

En ese sentido, mostró su preocupación por el estancamiento de los casos de violación y agresión sexual reportados en estos tres meses, debido a que no se pudo detener a los involucrados.

“Sobre todo me preocupan los casos de violación de menores donde, luego de la cámara Gesell, los niños, niñas y adolescentes han dado datos y señales de quién los agredió y no hemos podido detenerlos”, advirtió.

Defiende allanamiento a casa de Santiváñez

Respecto al allanamiento a la casa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la fiscal de la Nación consideró que los cuestionamientos deberían ser dirigidos al juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien autorizó dicha medida, y no hacia su institución.

“Tendría que reclamarse al juez que autorizó y que accedió a nuestro requerimiento. No realizamos allanamientos por nosotros mismos, no decidimos si es que vamos a ir a una casa, eso es ilegal, inconstitucional, arbitrario, es delito. Nosotros postulamos un pedido con sustento, con elementos ante el juez, en este caso, el señor Checkley. Él evalúa y es el que toma la decisión, si está correcto, es atendible, si es necesario o no llevar adelante el allanamiento”, aseveró.

Recordó que en la audiencia judicial en la que se evaluará el impedimento de salida del país contra Santiváñez deberán discutirse todos los argumentos a favor y en contra, por lo que enfatizó que “no se va a molestar” si el Poder Judicial rechaza su solicitud.

