El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó la noche del último miércoles que el dictamen que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia fue incluido en la agenda del Pleno de este jueves.

“Autorizamos acta virtual para que el PL 9733, que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, sea debatido mañana jueves 6 de marzo, honrando nuestro compromiso con el país” , escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, esta tarde se conoció que seis bancadas, hasta el cierre de esta nota, aún no firman el acta para que dicho tema ingrese formalmente en la agenda del Pleno de hoy día.

Estos grupos parlamentarios son: Fuerza Popular, Alianza por el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, el Bloque Magisterial y Somos Perú.

En diálogo con RPP, la legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, informó que hasta ahora se han alcanzado 48 de las 63 firmas requeridas para que el tema sea priorizado en el Pleno de esta tarde.

“Las bancadas de Fuerza Popular, APP, Podemos Perú, Perú Libre, el Bloque Magisterial y también Somos Perú no han expresado su decisión para suscribir y poder llegar al requerimiento mínimo”, cuestionó.

Critica priorización de otros temas

En otro momento, Luque cuestionó que esta mañana se hayan debatido en el Pleno otros temas que no tienen urgencia, como el dictamen que restituye la firma del expresidente Alberto Fujimori en la Constitución de 1993, cuyo debate y posterior votación se extendió por 1 hora y 20 minutos.

En ese sentido, dijo que, en el fondo, las bancadas no firmantes buscan dilatar el procedimiento para que, finalmente, no se restablezca la detención preliminar en casos de no flagrancia.

“Esta lógica de inconsistencia, lo que está generando de manera directa, es que en realidad se pierda mayor credibilidad ante la opinión pública, porque si en algo ya teníamos niveles de consenso en el Parlamento era la restitución de esta figura”, criticó.

El acta virtual cuenta solo cuenta con las rúbricas de las bancadas de Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo, Bancada Socialista, Avanza País, Honor y Democracia y el Bloque Democrático Popular.

