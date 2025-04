Germán Juárez Atoche, fiscal integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, manifestó que es posible solicitar la extradición de la ex primera dama Nadine Heredia, asilada en Brasil, pero que este pedido solo sería viable cuando Luiz Inácio Lula da Silva deje la presidencia en dicho país.

“Se puede pedir la extradición y aquí sí procede porque la acusada, hoy sentenciada Nadine Heredia Alarcón no es ciudadana brasileña. Lo que tiene Brasil de acuerdo con su ley es que no extraditan a sus ciudadanos, pero ella no es ciudadana brasileña, por lo tanto, sí se puede gatillar una extradición”, indicó el domingo en RPP.

“Pero lógicamente que mientras esté este gobierno de Lula da Silva que está creando impunidad de actos de corrupción tanto en Brasil y ahora lo quiere hacer en Perú, no va a proceder, porque él va a seguir apoyando a estos sentenciados y por lo tanto creo que sería más viable cuando el Gobierno de Lula da Silva deje el poder y lógicamente ella tendrá que buscar asilo en otro país”, añadió.

Celeridad al salvoconducto

Juárez Atoche calificó como “vergonzante” la decisión del Gobierno de Dina Boluarte de otorgarle a Nadine Heredia el salvoconducto, luego de que en Brasil accedieran al pedido de asilo presentado por la exprimera dama. Cuestionó, en ese sentido, que el Ejecutivo peruano no haya reclamado siquiera por el asilo.

“Para mí ha sido vergonzante como el Gobierno de Perú le ha dado de una manera tan célere este salvoconducto, que si bien es cierto está obligado a dárselo, pero al menos debió haber hecho un análisis, una evaluación y debió haber hecho una protesta, porque la señora Nadine Heredia Alarcón no es ninguna perseguida política”, manifestó.

LEA TAMBIÉN: Asilo exprés a Nadine Heredia genera reclamos en Brasil y preocupación regional

Juárez Atoche dijo también que Nadine Heredia fue enjuiciada en un proceso con todas las garantías y descartó que la condena sea parte de una persecución política.