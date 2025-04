El abogado del expresidente Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, indicó que la detención de su patrocinado es “arbitraria” y que en el adelanto de sentencia se puede impugnar.

En declaraciones al programa “Cuentas Claras” de Canal N, el defensor indicó que hay diferencias entre una lectura de sentencia y un adelanto.

“En el caso del adelanto hay jurisprudencia constitucional y de la propia Corte Suprema que establece que en ese tema no hay una explicación completa de los fundamentos, no hay un documento escrito, no se debería de disponer la ejecución de esa condena. En el otro extremo sí, sabes por qué te condenan, tienes el documento escrito, puedes además procesalmente impugnarlo”, indicó.

Además, precisó que no se puede, en este momento, apelar debido a las limitaciones del adelanto de sentencia.

“Este periodo de detención del señor Humala es absolutamente arbitrario por esa razón. Nosotros le dijimos al colegiado que revisen de oficio ¿y qué dijo el colegiado? Bueno, respecto a esta decisión, no existe ningún mecanismo de impugnación. No se puede apelar. Es realmente una decisión arbitraria”, precisó Pedraza.

El abogado indicó, además, que El Tribunal Constitucional ha señalado que, con lecturas anticipadas de sentencia, cuando una persona no conoce los fundamentos, la decisión de un encarcelamiento constituye a una afectación a la libertad individual.

Presenta hábeas corpus

Wilfredo Pedraza indicó que ya han presentado un hábeas corpus que apela la decisión que tomó el colegiado durante el adelanto de sentencia al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

Explicó que la decisión judicial no cumple con los parámetros que la Constitución dispone para la privación de libertad de una persona.

Indicó, además, que no ve como una “fuga” el asilo que solicitó a Brasil de Nadine Heredia.

“Yo diría que el asilo no es una fuga, porque ella seguirá participando del proceso a través de su defensor. Acudirá, seguramente, a través de ese mecanismo, la ley lo permite, estará pendiente de lo que vendrá luego”, puntualizó.