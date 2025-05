La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, resaltó el éxito del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, que persigue los bienes vinculados a la criminalidad organizada.

Durante su presentación ante la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia, la titular de la Corte Suprema instó al Congreso a revisar la modificación realizada a la ley que creó ese modelo.

“Un dato importante del Subsistema de Extinción de Dominio es que 82.2% del total de procesos resueltos no han sido impugnados, no han sido cuestionados; el testaferro dice, efectivamente, este no es mi patrimonio, lléveselo, no quiero más problemas con la justicia”, indicó el último miércoles.

En ese sentido, la magistrada recordó que el referido subsistema, cuyo coordinador es el juez supremo Manuel Luján Túpez, presenta resultados positivos en la recuperación de grandes sumas de dineros en favor del tesoro público, ya que persigue el bien de origen no determinado o ilícito.

“El sistema funciona de forma exitosa, tenemos los números que reportan varios millones de dólares recuperados a favor del Estado y, sin embargo, se modifica la ley para hacer prácticamente inviable la recuperación de ese patrimonio de origen ilícito”, refirió.

“EL SISTEMA ES BUENO”

En otro momento, Tello recalcó que la Ley de Extinción de Dominio es una herramienta procesal para combatir de manera decisiva a la criminalidad que actualmente asola a nuestro país.

“El sistema es bueno, responde a la realidad que estamos viviendo, especialmente, ahora, de inseguridad ciudadana, de minería ilegal y crimen organizado, ¿qué delincuente o cabecilla de una banda tiene propiedades a su nombre? Nadie”, se preguntó.

Ante esta situación, pidió observar la modificatoria promovida a la Ley de Extinción de Dominio que, prácticamente, hace inviable la recuperación de ese patrimonio de origen ilícito.

“El sistema funciona de manera exitosa y los números reportan varios millones de dólares recuperados”, resaltó.

Finalmente, insistió en la necesidad de mejorar la Ley de Extinción de Dominio en base al informe que remitió el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio al Parlamento.

“Puede haber algunos excesos, algunos errores, y estamos para ajustarlos, pero que se modifique todo el sistema, no logramos entender ¿cuál es la razón que subyace?, por lo que pido se revise el informe del subsistema y hacer las enmiendas que correspondan”, puntualizó.