A raíz de la investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de omisión de funciones y abandono de cargo, la defensa de la mandataria aseguró que no han sido notificados.

“Formalmente no nos han notificado de la investigación preliminar por estos dos presuntos delitos. El Ministerio Público nos comunicará y la presidenta se apersonará al estudio que represento y realizaremos las acciones que corresponda en el transcurso de los días”, mencionó a Canal N el abogado de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal.

Portugal argumentó que Boluarte Zegarra no está acogiéndose a su derecho legítimo al silencio, y por el contrario, en ocasiones anteriores ha acudido a citaciones realizadas por la Fiscalía —como en las investigaciones tras la desactivación del equipo policial de apoyo al Eficcop, el caso Rolex o las reuniones con la exfiscal Patricia Benavides—.

Entonces, ¿por qué Dina Boluarte no comunicó que se iba a operar? Portugal reconoció que no ha consultado a su clienta “por razonas válidas” si las afirmaciones del expremier Alberto Otárola —de una presunta intervención quirúrgica en la nariz— son ciertas y señaló que asumió su defensa para investigaciones abiertas y no “por lo que especulen los medios”.

“Y de haber sido así (es decir, la operación) el delito de omisión supone no hacer algo que por mandato me toca hacer. En caso de la presidenta, gobernar, promulgar leyes, emitir decretos supremos y realizar trabajos en servicio de la patria. No ha sido así porque durante ese espacio de tiempo que dicen que la presidenta estuvo ausente y hubo vacío de poder, al contrario, hubo una actividad bastante protagónica de la presidenta. Hubieron dos sesiones del Consejo de Ministros que no siempre tienen que ser presenciales o físicas. Pueden ser virtuales”, refirió.

LEA TAMBIÉN: Presentan denuncia constitucional contra Dina Boluarte por intervención quirúrgica

Según el Ministerio Público, Dina Boluarte omitió comunicar su impedimento temporal para ejercer la presidencia entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023; a lo que Portugal sostuvo que “no tiene la presidenta que comunicarse todos los días con los ministros” y “pueden haber varios días y semanas sin que exista comunicación”.

Finalmente, el abogado de Boluarte calificó la presunta intervención como una “cirugía menor” que no afectó sus facultades neurológicas ni motoras para la toma de decisiones y articulación de ideas durante sus actividades presidenciales.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.