La fiscal suprema reemplazará a Juan Carlos Villena, quien asumió el cargo tras la suspensión y posterior destitución de Patricia Benavides, investigada por presuntamente encabezar una red criminal.

Delia Espinoza asume la dirección de la Fiscalía en medio de una situación crítica, donde tendrá como uno de sus mayores retos devolverle a la institución la confianza de un sector de la población que responsabiliza a la institución por el aumento de crímenes en el país.

Inseguridad ciudadana e imagen de la Fiscalía

En medio de un significativo aumento en la incidencia de casos de sicariato, extorsión y robos al paso, un sector de la ciudadanía ha responsabilizado al Ministerio Público por liberar a delincuentes capturados por la Policía Nacional. Hipótesis que es, además, utilizada por congresistas, ministros y hasta la propia presidenta de la República, Dina Boluarte.

En ese sentido, Gladys Echaíz, actual congresista y exfiscal de la Nación (2008-2011), dijo a Gestión que uno de los principales desafíos que tiene la nueva titular de la Fiscalía es hacer respetar la institución sin respuestas políticas y devolverle a la ciudadanía la confianza en los fiscales.

“Acá se ha hecho un conjunto de imputaciones, que creo yo que la Fiscalía no ha sabido comunicar las causas o las razones por las cuales han tomado algunas decisiones, que han sido cuestionadas. Es difícil creer que un fiscal vaya a darle libertad a personas que son puestas a disposición con evidencia clara y objetiva”.

“Por el contrario, el Ministerio Público se ha quedado callado y contrariamente ha salido con comunicados políticos que tampoco le han hecho bien. Su actuación política obliga a que le den una respuesta política. Yo espero que la nueva fiscal de la nación, con el conocimiento, experiencia y estudios de gestión que tiene, logre nuevamente reubicar al Ministerio Público y haga respetar la institución que representa”, señaló.

Por su parte, Martín Salas, exfiscal supremo, considera que “la fiscal de la Nación tendrá la tarea de limpiar la imagen de la institución y acabar con este psicosocial”. Esto último, en referencia a la responsabilidad que se le atribuye a la Fiscalía en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Golpearon y lograron desprestigiar al Ministerio Público, situación que ha sido tomada por este sector político que se encuentra investigado por corrupción”, agregó.

Reforma del Ministerio Público

Otro de los desafíos que tendrá la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, será la reorganización del Ministerio Público, en medio de una crisis que ha mellado la imagen este organismo autónomo, con investigaciones a funcionarios de la propia institución. Esto incluye, inclusive, a Patricia Benavides, quien estuvo a la cabeza de la Fiscalía.

La parlamentaria Gladys Echaíz, opina que “la doctora Espinoza tiene una tarea mayor, que es la de reestructurar internamente el Ministerio Público porque ha pasado por una fase no muy corta, donde los fiscales perdieron el rumbo. Le corresponde a ella reubicarlos, volverlos al camino que les corresponde y de ser el caso tomar las medidas necesarias para garantizar su profesionalismo”.

Agrega que hay muchos temas por trabajar, como conversar con los fiscales o “en todo caso, ver los perfiles de quienes están ocupando los cargos. Eso es un tema de reorganización interna”.

Superar confrontación con poderes del Estado

“La nueva fiscal tiene una ardua labor, que le van a exigir hacerse de un equipo de asesores técnicos profesionales especialistas en algunas materias, especialmente en derecho constitucional”, dice la exfiscal Gladys Echaíz.

Esto, en consideración a que el Ministerio Público ha tenido una serie de confrontaciones con el Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial, que han terminado en demandas competenciales y de inconstitucionalidad, que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional. Algunas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con la investigación a la presidenta Dina Boluarte; mientras que otra se refiere a la labor de los fiscales, tras la aprobación de una ley que faculta a la Policía Nacional a tomar investigaciones en lugar de la Fiscalía.

“La puntería está destinada no solo a sancionar a jueces y fiscales, sino a desaparecer a la junta de fiscales supremos. El poder político está desesperado por tomar la administración de justicia”, argumenta el exmagistrado Martín Salas.

Por otro lado, la exfiscal Echaíz señala lo siguiente:

“Yo nunca estuve de acuerdo con que la Policía reemplace al Ministerio Público en las investigaciones. Por ello, se deben demandar las leyes de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y no salir con comunicados políticos que no van a tener ninguna solución efectiva. Lo político no es parte de la función, ni le corresponde a ningún funcionario del Ministerio Público”, consideró.

Investigación a altos funcionarios

El exmagistrado Martín Salas dijo a este diario que “poder político corrupto es investigado por la Fiscalía de la Nación en su totalidad, desde la asunción de Delia Espinoza”. “Lamentablemente, antes no con el fiscal interino Juan Carlos Villena”, agregó.

Por su lado, Gladys Echaíz sostuvo -de manera enfática- que para la nueva titular del Ministerio Público “no es un reto” encargarse de la investigación a la mandataria Dina Boluarte, “es el cumplimiento de la función”.

“Investigar a la presidenta no es un reto, es el cumplimiento de la función y debe llevarla con arreglo a ley y con las reservas que esta indique. Pero acá abren una investigación y se volanteaba al siguiente día como noticia. Nunca ha ocurrido una cosa igual. A eso yo lo llamo politización”, puntualizó.

