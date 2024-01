En conferencia de prensa, el abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, denunció que hoy, al promediar las 10:30 a.m., un grupo de seis personas acudieron a la casa de la suspendida fiscal de la Nación para increparle por una gestión que esta no habría realizado en el Congreso; sin embargo, dijo que su patrocinada no se encontraba presente en dicho lugar.

Estas seis personas, quienes son licenciados del Ejército, fueron identificados y entregaron sus DNI. Explicaron que lo que buscaban era una respuesta por parte de Benavides frente a la gestión que esta supuestamente tendría que hacer en el Congreso para lograr un reconocimiento a los licenciados y personal militar, para lo cual le habían depositado dinero.

“Estas personas reclamaron y le explicaron al policía que resguarda su casa que querían hablar con ella, dejaron unos teléfonos incluso. Yo he hablado con uno de ellos, con nombre José Henry Pérez Senador y me refirió que una señora “n” los había conectado para que ella (Patricia Benavides) los ayude en una gestión en el Congreso”, dijo.

“Qué tiene que ver la señora (Patricia) Benavides con una ley que, eventualmente, el Congreso puede aprobar o no en favor de licenciados del Ejército”, se preguntó el también excongresista aprista.

Vouchers y depósitos falsos

Del Castillo añadió que estas personas informaron que realizaron un total de 17 depósitos de dinero a la cuenta bancaria que Benavides tiene en el Banco de Crédito del Perú (BCP). De estos 17 depósitos, dijo que solo accedieron a cuatro, de los cuáles, tres están a nombre de la suspendida fiscal.

Sin embargo, el abogado recalcó que dichos vouchers son falsos debido a que accedió a la cuenta bancaria de su patrocinada y no registra ningún depósito de dinero a su nombre.

“Aquí tengo el estado de cuenta de la doctora (Benavides) y esos depósitos no existen, no es verdad. Además, son depósitos de S/ 220, de S/ 900 y de S/ 480. Entonces, la doctora no tiene nada que ver con un tema de depósitos. A estas personas no los conoce y este dinero no ha ingresado a sus cuentas”, enfatizó.

Para Del Castillo, llama poderosamente la atención que estos presuntos depósitos en favor de Benavides se hayan realizado entre el 25 y 27 de noviembre, fechas en las que se allanó el Ministerio Público en el marco del operativo ‘Valkiria V’.

“Esa no es una coincidencia de buena o mala suerte, esta es una acción de guerra psicológica contra la fiscal, es una infamia”, cuestionó.

Al ser consultado por quien o quienes estarían detrás de esto, el abogado no quiso decir ningún nombre. Solo atinó a señalar que “se podrán imaginar de dónde puede venir una cosa así”.

Cabe recordar que esta mañana el exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, declaró en una audiencia privada ante la magistrada de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán, quien lleva adelante un procedimiento disciplinario en contra de la suspendida fiscal.

