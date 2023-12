Recesión, caída del PBI, falta de empleo y otros índices fueron los indicadores que marcaron la tendencia para confirmar el problema económico que afronta el país desde hace varios meses. Esto parece interesarle sólo a un sector, pues pese a las cifras en rojo, los congresistas recibieron jugosas bonificaciones este 2023.

Son cerca de 4 bonos los que recibieron los legisladores en estos 12 meses, teniendo en cuenta que la población está rechazando el comportamiento de los denominados “padres de la patria”.

A continuación presentaremos un recuento de estas bonificaciones entregadas en este 2023, incluyendo la gestión de María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, ya que antes de concluir su mandato en el 2022, también otorgó algunas bonificaciones a inicios de este año.

Aguinaldo Navideño

El último martes se conoció que la Mesa Directiva presidida por el congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) otorgó un bono navideño para los legisladores y trabajadores del Congreso por un monto de S/ 1,700. Este dinero será entregado en las conocidas giftcard a cada uno de los funcionarios.

El acuerdo, que fue aceptado en noviembre de este 2023, expresa lo siguiente: “Otorgar al personal del Servicio Parlamentario, independientemente de su régimen laboral, el aguinaldo navideño 2023 en la modalidad de tarjetas electrónicas de consumo por el monto de S/1,700″, se lee en el documento del Congreso Peruano.

“Otorgar el mencionado aguinaldo, a título de liberalidad, a la población laboral activa que no forma parte del Servicio Parlamentario, independientemente de su régimen laboral y/o ámbito organizacional; así como a los pensionistas, edecanes y capellán de la institución”, se agrega.

Bono S/ 9,900

A pocos días de conocerse que Perú ingresaba a la recesión ante la problemática económica del país, se aprobó que los congresistas recibieran un “bono extraordinario” de S/ 9,900, el cual equivale a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Esta medida se dictó el 16 de noviembre.

Para este bono, se tomó en cuenta a los colaboradores activos que forman parte del Parlamento Nacional, sin importar su régimen laboral o ámbito organizacional en el que trabajaban. Nuevamente, Alejandro Soto fue el artífice de esta entrega.

Un punto clave en esta bonificación, es que esto se realizó tras el pedido del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República y el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, el cual obtuvo la aprobación por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Congresistas reaccionan ante aguinaldo navideño. Foto: Composición Gestión.

Bono de S/ 14.400

En el mes de junio, cuando José Williams (Avanza País) estaba a cargo de la Mesa Directiva del Congreso, aceptó entregar un bono de S/ 2,400 mensuales a todos los colaboradores de confianza del Parlamento y asesores legislativos.

Según información del portal del mismo Congreso, se detalló que el requisito para acceder a este dinero era estar sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 y acumular un mínimo de tres meses trabajados dentro del primer semestre del 2023.

Bono de S/ 9,900

En abril de este año, a cuatro meses de empezar el 2023, y a solo días del colapso social que se vivió en Perú tras las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, José Williams aprobó un nuevo bono de S/ 9,900. Según el objetivo del parlamentario, era ayudar a las dramáticas “situaciones coyunturales que se vivieron en el Perú”.

Como se recuerda, en estas protestas, los sectores como turismo, agro, educación y transporte sufrieron perdidas millonarias. Sin embargo, el Congreso dispuso desembolsar para ellos la suma de S/ 35′640.000 para la entrega de este dinero.

Los bonos de Alva

Meses anteriores a que dejara la Mesa Directiva en el 2022, María Carmen Alva gestionó para que se entregaran algunos beneficios, precisamente antes del ‘cierre de pliego’ entre enero de 2022 y enero de 2023.

Entre los cambios que realizó la parlamentaria fueron:

- Aumentar en una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 4.600, la bonificación para los trabajadores jubilados por límite de edad.

- Aumentar a S/ 400 la bonificación extraordinaria mensual que percibe el personal del Congreso.

- Subir a S/ 200 el aguinaldo navideño.

- Incrementar en S/ 30 diarios la bonificación por movilidad y refrigerio.

Bono para congresistas genera polémicas. (Foto: GEC)

No se justifica

Gestión conversó con Iván Lanegra, presidente general de Transparencia, quien señaló que en una situación tan difícil en la que vive el país no es una buena idea entregar estos bonos.

“Tiene que haber un criterio de equidad y este Congreso no justifica un aguinaldo diferente al que la población recibe, sobre todo porque hablamos de un Parlamento que tiene mucha desaprobación. Los problemas están en la falta de criterio y cuando un poder público son los que administran el dinero y se lo otorgan a beneficio propio. En el Estado debe haber una igualdad, cosa que no lo hay. No se justifica la entrega de este dinero”, expresó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.