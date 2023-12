Este martes se conoció que la Mesa Directiva del Congreso de la República acordó la entrega de un aguinaldo navideño por S/ 1,700, los cuales serán otorgados a través de tarjetas electrónicas o llamadas giftcard. Esta medida alcanza a los trabajadores y a los propios legisladores.

Cabe mencionar que este bono se suma a los casi S/10 mil que recibieron en el mes de noviembre los parlamentarios como parte de sus funciones legislativas y las “horas extras” trabajadas.

Ante esto, son varios los congresistas que han dado su punto de vista frente a esta decisión, sobre todo en un momento en que la economía del país no es tan favorable por el estado de recesión que se encuentra.

Luis Aragón

El congresista Luis Aragón fue consultado sobre el aguinaldo navideño que se les entregará este mes. Ante esto, el funcionario señaló estar en contra de esta posición por los problemas económicos que afronta el Perú.

“Me parece que no es prudente, definitivamente. Diciembre es un mes de sufrimiento para muchos peruanos, de múltiples necesidades; y ese gesto de parte de la Mesa Directiva no es prudente de ninguna manera, en estos momentos”, cuestionó.

“Estas decisiones tienen que consultarse mínimamente a la Junta de Portavoces. Si no se consulta a la Junta de Portavoces, estamos cayendo en un error, porque todos los congresistas estamos quedando mal; como si todos estuviéramos detrás, pidiendo que se den estos beneficios”, precisó.

Patricia Juárez

La parlamentaria Patricia Juárez también se mostró en contra de esta bonificación, señalando que en el país debe haber igualdades en las escalas de beneficios y salariales.

“En general, en el Estado hay una escala salarial y escala de beneficios que son absolutamente dispersos. Es una tarea pendiente de este Gobierno brindar igualdades. Tiene que haber una política de austeridad a nivel del estado en general”, manifestó para los medios de comunicación.

Waldemar Cerrón

Waldemar Cerrón, vicepresidente del Congreso de la República, señaló que estos problemas de “desigualdad” vienen porque no hay un cambio en la Constitución Política del Perú. Pese a sus argumentos, no señaló si renunciará o no a este aguinaldo.

“Consideramos que en nuestro país existe desigualdades, existen injusticias-. Mientras no exista un cambio de Constitución, no va a haber las igualdades, las equidades que nosotros estamos buscando para que todos los peruanos tengamos las mismas condiciones”, dijo.

“El trabajo del congresista de la República no es solo de media hora, es un trabajo que se realiza hasta las 11 de la noche y hasta de madrugada y nos ponen en contra de la población”, argumentó.

No se justifica

Gestión conversó con Iván Lanegra, presidente general de Transparencia, quien señaló que en una situación tan difícil en la que vive el país no es una buena idea entregar estos bonos. Sumado a ello, el descontento de la población por la participación de este Congreso no es una buena señal para que se brinden estos aguinaldos.

“Tiene que haber un criterio de equidad y este Congreso no justifica un aguinaldo diferente al que la población recibe, sobre todo porque hablamos de un Parlamento que tiene mucha desaprobación. Los problemas están en la falta de criterio y cuando un poder público son los que administran el dinero y se lo otorgan a beneficio propio. En el Estado debe haber una igualdad, cosa que no lo hay. No se justifica la entrega de este dinero”, expresó.

