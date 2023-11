En la previa de estos anuncios, el Gobierno se reunió el lunes con ocho gremios empresariales para proponer mejoras a la deteriorada realidad económica peruana.

En entrevista con este diario, Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), revela qué se conversó en dicha reunión y cuál podría ser parte de la ruta que el MEF ha diseñado para arrancar el 2024 con mejores sensaciones.

-¿Cuál es el balance de la reunión del último lunes?

Estuvieron presentes siete ministros de sectores como Transportes, Producción y Vivienda, junto a todos los gremios empresariales. Fue un conversatorio. La expectativa era recibir algún detalle sobre las políticas que buscan implementar, pero fue una presentación de cada gremio y sus propuestas. Luego hablaron los ministros.

-¿Se dieron detalles de las medidas?

Prometieron 25 medidas, pero no adelantaron cuáles eran. Me quedó la sensación que era mejor reunirnos luego de que las anuncien (las propuestas) para opinar al respecto. Eso sí: fue un primer acercamiento de esa magnitud con este Gobierno para los gremios empresariales.

-Del lado de los gremios, ¿cuáles fueron los puntos que pusieron sobre la mesa en la reunión para salir de la recesión?

Fueron seis medidas concretas. Propusimos que se den microcréditos, a través de las Cuentas DNI del Banco de la Nación, que vayan de S/ 1,000 a S/2,000. Debemos entender que Perú tiene dos mundos paralelos: uno formal y otro informal. La recesión golpea más al emprendedor informal, que trabaja con capitales de trabajo de hasta S/ 1,500 porque genera recursos día a día.

-Otros gremios, como la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicaban que en realidad los empresarios informales ya acceden a créditos, solo que en menores cantidades.

Ahora ese es el mercado de los préstamos ‘gota a gota’. Solo con un canal alternativo legal, serio y fiable se combate ello. Con esos microcréditos inyectaríamos a la economía S/5,000 millones de la noche a la mañana. Fue bien tomada en la reunión. Sería disruptivo porque siempre se han tomado medidas pensando en el formal. Si no pagan, está el DNI, existe la muerte civil.

-¿Qué más se propuso?

Hace falta que se reglamente la Ley 31578 (que promueve la reactivación económica a través de compras públicas de las MYPE manufactureras nacionales), que fue aprobada hace más de un año, para que entre en vigor. Esa norma dice que el 40% de las compras estatales deben ir a productores nacionales a medianas y pequeñas empresas (mypes). La demora puede mostrar hasta insensibilidad gubernamental. Si se reglamentara mañana, sería una excelente señal de confianza. Está en manos del Ministerio de la Producción ( Produce ).

Como tercera propuesta pedimos que se cree la ventanilla única de inversiones privadas para cualquier tipo de empresa. Es desalentador lanzar un emprendimiento y enfrentar todas las licencias y requisitos para operar. Todo inversionista necesita un Estado que aliente la formalidad. Hoy no se puede.

-¿Hubo más propuestas de su lado?

En 2009 con la crisis internacional, se tomaron medidas contracíclicas como obligar a que las municipalidades entregaran licencias de construcción y habilitaciones urbanas en máximo 3 meses. Hoy puede demorar hasta 16. Eso debe replicarse hoy, tal vez a través de un proyecto de ley. Necesitamos una norma que agilice esos trámites de construcción. Si movemos ese sector, todos sabemos que dinamizaría varios sectores, fundamentalmente manufactura.

Como quinta medida propusimos que retorne el programa llamado “La Compra del Millón”. Era un programa para las microempresas de manufactura donde el Estado compraba un millón de zapatos, uniformes y demás para entregar a escolares. Finalmente, como sexto punto, pedimos ampliar el programa Impulso Perú sin límite de aplicación. Tiene que ser para todos, tenemos que evitar que se rompa la cadena de pagos. Ya muchas empresas están hablando de refinanciar cobranzas y que se incrementan sus tasas de morosidad. Necesitan ayuda.

-¿Confía en que dichas medidas estarán en el paquete final del MEF?

Confío que sí. El Gobierno sabe que es una “oportunidad de oro” para la reactivación. El ministro Contreras prometió que quemará todas sus balas de plata. Es momento de hacerlo, de que use todas sus herramientas porque no habrá otra oportunidad. Tienen que ser disruptivos, las expectativas empresariales están en el tramo negativo. Se necesita un shock de optimismo.

-Como dice, la situación es grave. A casi un año de que Dina Boluarte asumió el poder, ¿pueden seguir excusándose con el “efecto Castillo”? ¿Si hoy ya estamos en recesión no responde a que sus propuestas no tuvieron el efecto esperado?

Nos hemos acostumbrado a comparar todo con el Gobierno anterior. Es una trampa: fue un desastre en todos los campos. Debemos mirar hacia adelante, ¿qué Perú queremos? Cualquier cosa que hagas hoy será mejor que lo pasado. El Gobierno actual ha tenido varias iniciativas, pero no han tenido efecto. No se le critica inacción, sino eficacia. Ya fue suficiente con las comparaciones.

-Con la recesión, el Gobierno optó por un crédito suplementario, ¿cree que es una buena salida?

¿Realmente necesitamos más recursos? El problema de Perú es la ejecución del gasto, sobre todo a nivel regional. Eso debemos atacar. El Gobierno central debería acompañarlos desde el primer día del año, no recién al final. Estamos a nada que arranque El Niño.

-¿Qué sectores industriales tienen el camino más complicado para recuperarse?

Sin duda pesca será uno de los más golpeados. Si bien es cierto que por factores como el clima, pero necesitan medidas concretas, sobre todo para pesca artesanal. Agroindustria también: la exportación de arándanos y paltas ha caído este año. Si a eso le sumamos que perdieron sus incentivos, son dos golpe en un año. Otros sector bastante perjudicado, aunque por demanda externa, es textil confecciones. De los 14 sectores manufactureros, 12 están en rojo entre enero y agosto.

-Su última Encuesta de Opinión Industrial (EOI) recoge bastante de ese pesimismo. Nueve de cada 10 industriales cree que su sector se mantendrá igual o peor en este último trimestre, ¿se puede revertir ello en 2024?

Nos sorprendieron las respuestas porque los industriales siempre son los más optimistas porque hacen negocios a 5 o 10 años. Esta última encuesta denota un pesimismo bien marcado. El industrial dice que no ve nada que lo haga pensar que mañana estará bien. Eso alarma, necesitamos señales claras para reactivar la demanda interna.

-Según el EOI, 8 de cada 10 industriales no buscará contratar más personal en el corto plazo. 2024 arrancará con El Niño, ¿la libertad para extender las planillas se recuperaría recién en el segundo semestre entonces?

Confío en que sí. Es casi una norma que el industrial planifique siempre aumentar su producción. Hoy, que las expectativas están tan negativas, no es tan difícil generar confianza. Bastan señales simples para que el mercado las interiorice. Solo impulsar medidas conjuntas público-privadas ayudaría bastante.

-El EOI también revela un deterioro en la producción y disminución de la capacidad instalada industrial. Con la caída de la inflación, ¿hay espacio para revertir pronto esta situación?

El Niño lamentablemente golpeará. El Gobierno debería aprovechar la oportunidad que representa este problema. No soy economista, pero uso el sentido común. En la economía influyen las percepciones. Si solo dicen que El Niño afectará, pero siguen de brazos cerrados, de qué estamos hablando . No digo que salgan a decir que todo es mejor, pero sí señalar que habrá demanda para la reconstrucción y llamar a los fabricantes a prepararse. Anunciar mesas de trabajo para dinamizar la construcción o manufactura. Esas son las señales que espera el privado.

2023 ya es un año perdido

Jesús Salazar Nishi considera que el Gobierno de Dina Boluarte no fue oportuno en reconocer el deterioro de la economía nacional a lo largo del año.

“Creo que el Gobierno demoró bastante en reaccionar. Hoy es fácil opinar, pero en honor a la verdad, los números lo marcaban desde febrero”, señaló a Gestión.

El presidente de la SNI aseguró que estas señales fueron comunicadas por el gremio al Gobierno durante el año, sin mucho éxito. “A todos les decíamos lo mismo: que había que reaccionar. Teníamos un MEF en julio que decía que la economía rebotaría, pero no había por dónde”, afirma.

Salazar Nishi considera que el Gobierno ya debe pensar en arrancar el 2024 con buen pie. “Este año ya se perdió. No podemos decir que no se hizo nada, pero las acciones no tuvieron la eficacia esperada. Hoy esperamos que eso se enmiende”, considera.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.

