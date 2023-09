Banco de la Nación. Ajustará sus proyectos de inclusión financiera.

En ese marco, el BN cuenta con Págalo.pe y Cuentas DNI. Dos proyectos que hoy están pasando por un proceso de rediseño informático con el objetivo de ser relanzados antes de fin de año. Así lo confirma Juan Carlos Galfré, presidente del banco estatal, a Gestión.

Sin embargo, ese no es la única herramienta a la que el BN le dará un segundo aire. La banca celular, una iniciativa destinada a llevar los servicios del banco a las zonas con menos conectividad del país, volverá a estar operativo antes de fin de año.

Ajustes técnicos

Tanto Págalo.pe y Cuentas DNI persiguen cada año metas preestablecidas por el BN. En el caso del portal web, su impacto se mide por volumen de transacciones y servicios incluidos. En el caso de Cuentas DNI, el objetivo es abrir cada vez más de estas cuentas bancarias asociadas al documento de identidad.

Como contó Gestión hace unas semanas, para este año Págalo.pe busca implementar en su portal 4,180 servicios de 18 entidades estatales. El compromiso, en el caso de Cuentas DNI, es crear 12 millones de estas cuentas de ahorro bancario al cierre del 2023.

Sin embargo, de acuerdo a Galfré, ambos proyectos están pasando por un rediseño con el propósito de ser más compatibles con los avances de la banca privada hacia inicios del 2024.

Para Pagalo.pe se busca mejorar su aplicativo –que en el caso de Apple está desactualizado–, pero también interoperar con billeteras digitales. “Llegará. Estamos mejorando el antiguo sistema para facilitar el engorroso proceso que teníamos para registrar las características de cada pago”, asegura el presidente del banco a Gestión.

En sencillo, explica Galfré, Págalo.pe fue lanzado en 2017 utilizando el propio sistema informático del BN, lo que obligaba a cualquier empresa que buscara figurar con sus servicios en el portal web a pedirle al banco que acople sus servicios a nivel de diagramación y registro.

“Daremos un paso más allá. Las empresas que quieran aparecer ahí suscribirán un contrato con el banco, de tal forma que sean ellos quienes modifiquen sus parámetros de pago, ya no el BN directamente. Por ejemplo, que los recibos se puedan pagar en una determinada cantidad de cuotas”, detalla. Según Galfré, este proceso se realizará a través de una app que el BN pondrá a disposición de los interesados en sumarse a Págalo.pe.

Cuentas DNI, por su lado, también está pasando por un periodo de reevaluación. Este servicio nació en 2021, en plena pandemia, para facilitar el acceso de los usuarios del banco a sus servicios.

Galfré, que tomó las riendas del banco a mitades del año pasado, asegura que la administración previa a la suya firmó un contrato con dos empresas norteamericanas que ahora complica que el BN modifique las bases del sistema operativo de Cuentas DNI.

“Está suscrito bajo las leyes de Nueva York. Cambiarlo es bastante rígido y costoso. Aún así estamos coordinando con ellos y en tres meses deberíamos tener un mejor sistema del servicio”, sostiene.

De acuerdo con Galfré, que antes de ser presidente del banco estatal, pasó por varios altos cargos del BN entre 2005 y 2016, la gestión que lanzó Cuentas DNI implementó un modelo que generó un problema de ciberseguridad cuando se estrenó.

“Cuando volvimos al banco ese inconveniente, que generó una pérdida millonaria, no había sido resuelto e impedía que se vuelva a usar el sistema totalmente. Antes habíamos planificado que las cuentas de ahorro manejen una clave única para ser identificados, aparte de reemplazar el nombre con el número de DNI. Ese proyecto no se completó”, recuerda Galfré. El camino ahora, es retomar esa propuesta.

En ese marco, la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) le dijo a Gestión que el BN se sumará al servicio de transferencias interbancarias inmediatas, lo que facilitará su interacción con la banca privada.

El BN le confirmó a este diario el anuncio. “Este año lo cerramos con transferencias interbancarias inmediatas e interoperabilidad, lo cual nos permitirá integrarnos con las diferentes billeteras digitales que existen”, indicaron desde su área de prensa.

El “*551#” volverá

Para el BN también es crucial recuperar un viejo servicio que permite a la banca estatal llegar donde al privado se le hace poco rentable, según Galfré: la banca celular.

“Ese servicio lo usan en zonas alejadas en la sierra y selva donde no hay conectividad. Esa gente, que no tiene acceso a lo smartphones, no están recibiendo un servicio adecuado”, señala el presidente del BN.

La banca celular, a la que accedía marcando *551# en el móvil, estaba inoperativa desde al menos cuatro meses. En pandemia, como ocurrió con Cuentas DNI, fue habilitado para la entrega del Bono Yanapay.

Según Galfré, el motivo detrás de esta paralización responde a mejoras técnicas preventivas. “Lo inventamos hace más de 20 años con banda 2G. Su sistema, por su antiguedad, recibió alertas de seguridad. Por eso lo suspendimos”, afirma.

A raíz de ello, Galfré confirma a Gestión que el servicio volverá en octubre con un sistema interno mejorado. “Hemos hecho una fuerte inversión para reactivarlo. Haremos una campaña de promoción recordando el *551#”, anuncia.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.