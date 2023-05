Las agroexportaciones no han dejado de crecer en los últimos siete año, sin embargo, después de alcanzar un pico en el 2021 (17.7%), se desaceleraron en el 2022 (13.6%) y se espera la misma tendencia para este año. ¿Qué pasará con uno de los sectores ‘estandarte’ del Perú?

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) proyecta un crecimiento de 10% para este año . Pero, esta cifra podría ser revisada a la baja pues , dice Gabriel Amaro, presidente del gremio, no se han desvanecido los riesgos del fenómeno de El Niño.

Rosario Bazán, primera vicepresidente de AGAP y CEO de Danper, recuerda que los cultivos ya se afectaron por el ciclón Yaku y el inició de lo que sería un fenómeno de El Niño Costero. A esto, se suma el riesgo de que se eleven las probabilidades de ocurrencia de El Niño a nivel global.

“Se ha afectado el mango, el banano orgánico y también el inicio de la campaña de palta hass en el norte del Perú”, detalla Alberto Irazola, director del gremio.

Otro factor que también pone en jaque a las proyecciones para las exportaciones agrarias son el deterioro de las inversiones. Los voceros coincidieron que desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (N° 27360) no se ven inversiones nuevas en el sector hasta ahora.

“Un país que debería estar creciendo, que debería atraer inversiones, hoy no tiene inversión nueva. Esto tiene un techo. Un sector económico en donde no hay nueva inversión todos los años solo tiende a reducirse (...) La regulación agraria ya no es promotora”, remarca Amaro durante el lanzamiento del Agrofest 2023, a realizarse del 6 al 8 de julio.

Productos agrarios

El Perú es el ‘rey’ de los arándanos. Pero la meta es que pueda abrirse paso en la exportación de otros berries. Bazán comenta que desde el sector privado se está haciendo investigaciones y ensayos con la cereza.

“No es tan simple porque hay una serie de regulaciones que tenemos que seguir. Nuestro llamado a Senasa, al Midagri, para trabajar de manera conjunta, y podamos establecer lineamientos estratégicos de cara al desarrollo de los demás berries”, resalta.

En otro momento, los ejecutivos recordaron que en el 2021 las exportaciones de palta superaron los US$ 1,000 millones, sin embargo, el año pasado, estuvieron por debajo de los US$ 900 millones.

“Esperamos que este año se recuperen un poco (los envíos de palta). Hay cosas que podemos hacer como país, pero otras que no. No podemos controlar el mercado, las lluvias, pero podemos prepararnos como país para disminuir riesgos, sobrecostos”, puntualiza Amaro.

