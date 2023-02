Así como sucedió con el arándano, el proceso para adaptar un nuevo berry a la agricultura peruana toma su tiempo. En el caso de la cereza, las primeras investigaciones se remontan antes del 2018. Empresas como Viveros El Tambo, el know how de Viveros El Tambo de Chile, iniciaron ese año las primeras investigaciones en Piura. A nivel de empresas agroindustriales, Complejo Agroindustrial Beta se convirtió en “la única que está haciendo pruebas”, según informó Promperú a este diario.

No obstante, según información que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) compartió con gestion.pe, solo en el 2022 se emitieron 11 permisos fitosanitarios para la importación de material de propagación de cereza, principalmente desde Chile.

Pero no es todo. Betsabe León, docente de la Universidad Nacional de Cañete confirmó que entre los principales temas de investigación del laboratorio para este año está la cereza. “También queremos estudiar cuál es la variedad que más se adapta. Sabemos que algunas empresas están haciendo sus pruebas, evaluaremos si adquirimos el material genético con ellos o lo importaremos de Chile. Estimamos que nuestra primera fase de evaluación demorará de dos a tres años, pero el periodo de crecimiento del cerezo es de tres años. ¿En qué zonas podríamos implementar el estudio? Lo que debe apuntarse es en la zona de costa, pero haremos estudios en varios lugares”, comentó la también investigadora que lleva adelante un estudio sobre controladores boiológicos para los arándanos.

Viveros El Tambo pensó hace un tiempo atrás que una buena zona sería Arequipa, pero han descartado la idea por el momento. En diálogo con gestion.pe, Francisco Moraga, gerente general de la empresa en Perú informó que en noviembre de este año, luego de casi cinco años de estudio, entregarán su primer lote de plantines de cereza, listas para sembrar, a las empresas con las que tienen una alianza comercial, con la finalidad de comprobar el comportamiento del berry en diferentes zonas del país.

“ Todo aún está a nivel experimental pero esperamos que la prueba comercial comience en 2024. El reto no es solo que la planta se adapte, sino que la campaña en Perú comience antes de noviembre y diciembre, que es la campaña de Chile, el primer exportador mundial de cereza”, indicó

La empresa, que también incluirá en su portafolio el cultivo de fresas, se ha dedicado en los últimos años a hacer estudios de adaptación en cinco variedades patentadas de cereza. Para este año esperan obtener los permisos para importar porta injertos, que permitirían obtener resultados en menor tiempo. “Lo ideal es poder cultivar en zonas de frío invernal y calor en primavera. El cultivo de la cereza en Perú será exitosa, toma su tiempo, como el arándano y la uva”, indicó.

Variedades de Estados Unidos

El Perú, a través del Senasa, ha publicado protocolos para importar cerezo Acido, planta sin hojas y varas yemeras de Chile; cerezo planta de EE.UU. así como cerezo, planta sin hojas de Chile; también varas yemeras de cerezo de Chile, planta sin hojas injertadas (Chile), y cerezo (Prunus mahaleb) así como semilla botánica desde Francia.

Adicionalmente, la Autoridad sanitaria informó que está gestionando la importación de otros híbridos de cerezo de Estados Unidos. El trámite se encuentra en la etapa de intercambio de comentarios y aún queda pendiente la respuesta de la autoridad de EE.UU.

Potenciar la oferta

Durante la Fruit Logistica en Alemania, que se realizó entre el 8 y 10 de febrero, el stand de Perú presentó una serie de productos nuevos, entre ellos, la pitahaya y el kion, pero incluso recurrió a la quinua para fortalecer su oferta agroexportable, pese a que no era una feria de granos, señaló Jorge Bazo, de Global Business Development Manager de SGS. 2El objetivo es ampliar la oferta de productos e incursionar en productos exóticos que tiene mercados interesantes. El kion, para exportarlo como insumo de otros procesos alimentarios, mientras que la pitahaya, en el mediano plazo, será la estrella del portafolio de Perú, como en su momento fueron los cítricos y el mango, que hoy atraviesan un serio problema”, anotó.

Promperú dijo a gestion.pe que en el 2022, las proyecciones de potencial venta de Perú en la feria internacional fue de US$ 250 millones, para este 2023, no obstante, se proyectó solo US$ 200 millones.

“Son US$ 50 millones menos, no solamente por el clima político actual, sino porque responde a las expectativas de crecimiento de la oferta exportable de nuestros competidores, como China (mandarinas), Sudáfrica (mango) y México (palta y esparrago), la cercanía de estos a nuestros mercados objetivos y también por la contra estación de nuestra oferta exportable; además de otros factores, como el alza de los fletes en la cadena logística y el incremento de los insumos agrarios”, indicaron por escrito.

Pese a ello, Bazo consideró que también podría deberse -la menos expectativa de venta- porque en adelante lo que se trata “es de mantener la relación comercial con los clientes y ofrecerles una oferta que cubra más meses. También productos novedosos. En tanto, los productos que sean más difíciles de comer serán los que empiecen a salir del radar del mercado, como la naranja o el mango, que hay que pelar, frente a un arándano o cerezo, cuyo consumo es casi directo”, refirió.

Solo en mango, la Asociación de productores de Mango de Perú, AMPE, dijo recientemente que el Perú ya no necesita de más áreas de mango.