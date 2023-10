A pesar de ello, el consenso entre analistas parece ser que el producto bruto interno (PBI) peruano estará cada vez más cerca del 0%. Una sensación aparentemente prevista entre organismos internacionales, como el Banco Mundial, que ahora espera un crecimiento de 0.8% para Perú.

Sin embargo, hay consultoras, Macroconsult (-0.2%), Phase Consultores (-0.3%) e IPE (-0.3%), que ya avizoran una contracción de la economía peruana. A ellos ahora se suma la Cámara de Comercio de Lima (CCL) (-0.1%), según precisó Oscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) del gremio a Gestión.

Las razones del recorte, detalla, son varias. Aunque puede resumirse en un solo mensaje: el MEF habría sobreestimado el éxito de sus programas de reactivación económica. Desde la CCL cuestionan y proponen mejoras al manejo fiscal de la cartera.

Cuestionamientos y propuestas

La administración de las finanzas públicas no ha tenido resultados para la CCL.“El MEF indicaba hace un mes que la economía se recuperaba, pero el INEI sigue marcando una tendencia negativa ahora. De 8 meses con información oficial, el PBI ha crecido solo 2 meses. Con esos datos no vemos reacción del Gobierno”, afirma Chávez.

Desde la CCL cuestionan, por ejemplo, la elaboración de los programas Con Punche Perú. De acuerdo con Chávez, sus recursos no se han ejecutado al ritmo esperado. “El MEF tenía una expectativa que no se ha dado. De repente los montos otorgados han sido bajos. Pensaron que sería suficiente para mover la economía, pero no fue así”, considera el vocero del gremio.

Chávez cree que el Estado ya no tiene mucho espacio para “salvar” el año. Sin embargo, proponen que el Gobierno nacional se concentre en supervisar la ejecución de un grupo de todos los proyectos a cargo de los gobiernos regionales (Gores). Según detalla la IEDEP del gremio, son 6,408 los proyectos que los gores tienen a cargo este 2023.

“De todos, uno puede encontrar unos 30 con importantes montos de inversión con un avance promedio menor al 20% a la fecha, pero que tendrían un aporte significativo al PBI en regiones. Podrían sumar 0.8% en San Martín, 0.4% al PBI de La Libertad o 1.6% en Ucayali”, afirma Chávez.

En el primer semestre, según datos del INEI, son 15 las regiones con producción en negativo este año. Los casos más resaltantes son Puno (-11.9%), Tumbes (-5.5%) y Áncash (-5.4%).

El jefe del IEDEP de la CCL pone como ejemplo tres proyectos. El proyecto “Afianzamiento hídrico de la cuenca del Rio Grande” en Ica (S/ 110 millones), el “Mejoramiento del servicio de transpirabilidad del camino vecinal en San Martín (S/ 90 millones); y la “Mejora de los servicios operativos institucionales en la Gerencia Regional de Educación en La Libertad” (S/ 115 millones). Según Chávez, tienen un avance del 11.5%, 1% y 0%, a la fecha.

El MEF recientemente anunció que presentarán antes de fin de año una propuesta al Congreso para reducir la informalidad. Entre las medidas adelantadas por el ministro Alex Contreras está facilitar el acceso al crédito para mypes.

Esta iniciativa le parece fuera de foco a la CCL. “Hay 5 millones y medio de negocios informales y más de 1 millón de empresas sin RUC que obtienen financiamiento. Ya tienen acceso. Tal vez a mayores tasas y menores montos, pero se adecuan y siguen operando. No se puede desconocer eso”, sostiene Chávez.

El jefe del IEDEP de la CCL considera que el MEF debería centrarse en mejorar la inversión pública. “Hay que demostrarle al informal que ser formal da mejores condiciones de vida. Eso pasa por mejorar los servicios públicos como saneamiento. Se debe trabajar a largo plazo. No creemos que su propuesta tenga resultados”, explica.

LEA TAMBIÉN: Citi no espera rápido crecimiento de inversiones extranjeras en Perú para 2024.

Motores apagados

“Nuestra proyección hasta hace 45 días era que el PBI crecía 1% y ahora planteamos una caída de 0.1% debido a que el sector no primario, sobre todo manufactura y construcción, no levanta”, explica Chávez a este diario.

Según el vocero del gremio, la CCL espera que ambos motores del PBI no primario caigan seriamente este año con un -6.7% para construcción y -5.8% para manufactura. Ambos estimados muestran un mayor deterioro de lo que se había anticipado también por el BCR en su último reporte de inflación.

Chávez recuerda que factores ya conocidos como El Niño y los conflictos sociales de inicio de año han afectado seriamente la inversión privada en ambos sectores. “En el caso del componente público, el avance físico de obras en términos reales, no ha tenido el avance esperado”, agrega sobre su estimado.

A pesar de la expectativa negativa hoy, la CCL espera que el PBI crezca 2.6% en 2024. “Puede resultar un poco alto, pero si ya hablamos de una caída en 2023, esperamos pequeño rebote estadístico el próximo año”, precisa Chávez.

Sobre los sectores comercio y servicios, la CCL espera que avancen 2.3% y 0.9% este año, estimados menores a los del BCR. Para 2024 esperan un crecimiento de 3.3% y 2.7%, respectivamente.

Para ello, apuestan por una recuperación del sector financiero, que lleva todo el año en negativo según datos oficiales, lo que podría acrecentar las ganancias de los rubros citados.

“Está en senda negativa este año porque las empresas están terminando de pagar Reactiva y otros programas. En 2024 ya no se amortizarán tantos créditos. Por eso también esperamos un crecimiento: impulsará comercio y servicios”, pronostica Chávez.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.