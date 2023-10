Con ese desalentadora tendencia, la expectativa del flujo de inversiones extranjeras en Perú tampoco es positiva, a consideración de Citi. El banco regional ve poco probable un rápido incremento de la llegada de capitales foráneos al país en 2024.

Esto fue lo que precisó David Bailin, Chief Investment Officer de Citi Global Wealth, a Gestión en un evento reservado sobre el panorama macroeconómico mundial y latinoamericano.

Imagen modesta

Bailin explicó a este diario que en Citi no contemplan un panorama alentador para el próximo año en Perú. “Estructuralmente no veo impedimentos a largo plazo para las inversiones. Ahora, si hablas del 2024, a grandes rasgos, viendo el panorama completo, no se ve ningún indicador de que vaya a existir un catalizador que incremente rápidamente el ritmo de inversiones extranjeras en Perú tampoco”, respondió ante la consulta de este diario.

También señaló que hoy existe una posición negativa sobre la decisión entre los inversores para ingresar a Perú. “La respuesta depende mucho de las políticas públicas implementadas y tasas de crecimiento. El país tiene los recursos y ventajas competitivas para crecer todavía más”, aseguró.

El análisis de Citi también coincide con la desaceleración de la expectativa de crecimiento del PBI potencial peruano. Entre 2002-2008 tuvo un promedio anual de 6%, para luego caer a 2.3% entre 2016 y 2022, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Según un reporte que Macroconsult, en los próximos años se espera que el PBI potencial se mantenga alrededor del 2.6%.

El ejecutivo de Citi explicó también que el Gobierno peruano debe mejorar en dos aspectos para destrabar las inversiones extranjeras en el país. “La habilidad que tengan para atraer mayores inversiones extranjeras dependerá de contar con mayores tasas de crecimiento y generar mayor empleo. Eso seguro alentaría las inversiones”, señaló.

A pesar de la sensación negativa, Bailin también comentó que el caso peruano no es único en la región. “Las inversiones se mantendrán modestas en 2024 y 2025 en Latinoamérica. Así será por las condiciones macroeconómicas, que dependen mucho de la situación en China y Estados Unidos″, resaltó el ejecutivo de Citi.

Según Bailin, los dos países de la región que mejor posicionados están hoy en la mirada de los inversores extranjeros son México y Brasil, ya que sus bancos centrales han sabido anticiparse a los factores macroeconómicos en lo que va del año. “Por ello sus monedas se han mantenido fuertes frente al dólar”, agregó.

Riesgos

El portavoz de Citi también precisó que, a nivel regional, esperan novedades de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), ya que su accionar determinará la suerte de los flujos de capital en Latinoamérica.

“Hoy están restringidos. La FED debe terminar su lucha contra la inflación para identificar mejores señales de cómo se moverá el flujo de capitales en el mediano plazo. Si la FED sigue subiendo sus tasas, eso será negativo para todos”, alertó.

En ese sentido, Bailin recordó que el 2023 era el año destinado a retomar la “normalidad” tras la pandemia. Sin embargo, ello no se ha visto en la práctica por completo.

A pesar de lo anterior, el vocero de Citi aseguró que en el banco anticipan que la inflación en Estados Unidos seguirá cayendo. “Está claro para nosotros. Llegó a 9% y ahora está en 3.7%. La expectativa que es bajará todavía más para finales del 2024″, comentó.

“Las cosas están mejor hoy que inicios de año. Esperamos que Estados Unidos crezca 2.3% este año y 1.8% en 2024. Son revisiones al alza, más alineados a al FED”, agregó.

Otros factores a considerar, de acuerdo con Bailin, son el comportamiento de la economía china y mantener condiciones locales más calmadas, lejos de la turbulencia social a inicios de año en Perú, por ejemplo.

Opinión

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, añade otro factor crucial para generar interés en el inversor extranjero. “Hace falta un choque de confianza con un gran proyecto, ya sea uno que se destrabe o aparezca de improvisto. Eso pasó con Quellaveco en 2018, lo que nos dio un flujo de inversión de US$ 1,300 millones aproximadamente por varios años”, señala a Gestión.

Además, el economista recuerda que este año sigue marcado por golpes encadenados a la economía. “Fuera de la guerra en Ucrania y los eventos climáticos, ahora se suma el conflicto en Israel, que afecta el precio del petróleo al alza. Además, Estados Unidos ha mantenido sus tasas de interés más altas del tiempo previsto”, puntualiza.

Perú debería esforzarse, dice, por reducir su dependencia de factores externos. “Debemos ir acostumbrándonos a que el mundo no nos ayude. Hay crecimientos globales por debajo de lo usual. Surge la necesidad de hacer más a la interna para volver a crecer 4% o 5% anual y en un mal año no caer de 2%. Este año con suerte nos estancaremos”, señala.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.