El Seguro Social de Salud (EsSalud) ya tiene nuevo presidente. Se trata del médico Segundo Acho Mego, cuya designación en el cargo se hizo público el último sábado, a través de una resolución suprema publicada en el Diario Oficial El Peruano.

EsSalud es una institución que está marcada por sus polémicas designaciones. Con Acho Mego, ya son 11 los presidentes ejecutivos que ha tenido dicho organismo en los últimos cuatro años, lo que demuestra la fragilidad e inestabilidad del puesto.

Al respecto, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero, insistió en la necesidad de priorizar el debate de su proyecto de ley para que la elección del presidente de EsSalud sea definida por su directorio, y no por el Ejecutivo.

“EsSalud requiere una reforma institucional para resolver sus problemas de gobernanza. Por ello, insto a mis colegas a priorizar mi proyecto de ley para que el presidente de EsSalud sea escogido por su directorio, despolitizando y fortaleciendo la institución”, indicó en un comunicado.

En ese sentido, cuestionó la alta rotación en dicha institución y se mostró en contra que el gobierno de turno, en base a criterios políticos, tenga injerencia en la elección de su presidencia.

“Tantos presidentes en cuatro años. Una altísima rotación. Por eso planteé un proyecto de ley para que sea el directorio de EsSalud, con criterio técnico, el que nombre a su presidente, y no el Gobierno de turno, con criterio político. Se debe fortalecer la gestión en salud, no debilitarla”, aseveró.

De acuerdo con la propuesta, se busca modificar la Ley N° 27056 para consolidar la independencia del presidente ejecutivo de EsSalud, reduciendo de esta manera la politización de su gestión.

“Plantear que el presidente ejecutivo sea electo por los nueve miembros que componen el directorio de EsSalud garantiza que quien sea electo tenga un notable respaldo de la dirección de la organización, fortaleciendo así su gobernanza y su capacidad de gestión”, se lee en la iniciativa.

CCL se suma a la invocación

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto de la Tore, se sumó al pedido de Cavero y exhortó al Congreso a que apruebe dicha iniciativa.

“La CCL, a través de su presidente Roberto De La Tore, demanda que el Consejo Directivo de EsSalud, donde están representados empleadores y trabajadores, elija a su presidente y no sea el Gobierno quien lo designe, por lo que pide al Congreso aprobar el proyecto de ley”, indicaron en un comunicado.

En diálogo con Gestión, el economista Jorge González Izquierdo consideró que el grave problema que tiene la institución es que los gobiernos de turno “han perforado su estructura y han metido un montón de gente que no han aportado económicamente para su atención”.

En ese sentido, sugirió que se deberían hacer algunos cambios sustanciales, como por ejemplo, que el presidente de EsSalud sea elegido por los miembros del directorio y no a propuesta del gobernante de turno.

“Poner gente de primer nivel en ese directorio es fundamental. Se debe colocar gente profesional, capaz, y no médicos, por más que se llame EsSalud. No se trata de poner médicos, sino de poner gerentes y administradores que gestionen los recursos, gente que sepa gerenciar recursos, pero eso nunca ha sucedido. Esto se agravó con la llegada al poder de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, que colocan a gente que no es idónea para el cargo”, apuntó.

