Cuestiona decisión del Gobierno. El economista Jorge González Izquierdo consideró que con la reapertura de algunos servicios, el país va hacia una cuarentena informal ya que demandará que las familias salgan de sus viviendas en momentos críticos cuando ya el Perú sobrepasa los 100,000 casos de COVID-19.

“Me ha traído preocupación este tipo de cuarentena dictada hasta el 30 de junio con la apertura de un serie de actividades, mayormente de servicios, que implica que la gente salga de sus casa. Por ejemplo, si tengo que ir a un dentista, tengo que salir a de mi casa igual a la veterinaria. ¿Qué tipo de cuarentena es? Me ha sorprendido la naturaleza de la medida”, comentó a Canal N.

En efecto, según el decreto supremo emitido en la víspera se permitirá el funcionamiento de: servicios de apoyo al diagnóstico, odontología, oftalmología, rehabilitación, reproducción humana, veterinarias, entre otros servicios médicos diferentes a los relacionados con la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, debiendo observar los protocolos sanitarios que establece la Autoridad Nacional de Salud.

También dijo que la reapertura de algunas actividades no tendría un impacto en la economía, tal como lo señaló el Ministerio de Economía y Finanzas.

“No será así por la siguiente razón, porque todos (estas actividades) van a tener que cumplir con el protocolo, por lo que tienen que esperar que el protocolo este; segundo la autoridad tiene que chequear. Estos protocolos son complejos y costosos de llevarse a cabo por lo que no todas las empresas masivamente van a poder operar. Operarán aquellas con más espaldas financieras y económicas que pueden enfrentar estos costos. Las que van a iniciar con las medianas hacia grandes empresas, pero de medianas hacia abajo es complicado en un momento inicial empiecen a operar. El hecho que tu des permiso a la actividad, no significa que el 100% de la capacidad productiva este en capacidad de operar porque esta sujeta que cumpla con protocolos sanitarios. Va ser un reinicio muy gradual de la actividad productividad. No se puede esperar repuntes de la economía ”, acotó.

Anotó que el problema también de dónde va a sacar recursos el Gobiernos para entregar más bonos, si es que no se le va a permitir salir para generar un ingreso. “Con este tipo de medida (al reaperturar sectores de servicios) están pensando desde el Gobierno disminuir sobre sus hombros de dar ayuda a ciertos a segmentos de la población”.

Agregó que por los menos tres condiciones tienen que darse para que la apertura de la economía o la reducción de la cuarentena sea segura.

“Primero, que el factor de contagio tiene que ser menor a 1 para que no contagio ni a uno más; segundo que el porcentaje de pruebas aplicadas a diario debe ser alto para detectar focos de contagios y tercero que durante 14 días consecutivos la curva de contagios y de decesos debe descender. En esas condiciones será seguro abrir la economía. Todavía la tasa de contagio es alta, a lo que se suma que apenas se hace 20,000 pruebas diarias y en las últimos 14 días la tasa de infección sigue subiendo, por lo que me preocupa que desde el lunes salga miles de personas y ojalá no exista rebrote”, manifestó.