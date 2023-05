El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el recurso de excepción de cosa juzgada (existencia de una sentencia firme) solicitada por la defensa del grupo Odebrecht (Hoy Novonor) por el Caso Interoceánica Sur, en el que está acusado el expresidente Alejandro Toledo.

Las cinco empresas que componen el grupo Odebrecht presentaron una solicitud ante el juez Richard Concepción Carhuancho a fin de que sean excluidas de la relación de personas jurídicas que tendrían que pagar, de manera solidaria con los otros coacusados, la reparación civil en caso sean sentenciados en el presente caso.

En su resolución, el juez aclaró que la decisión corresponde solo al extremo de la anulación de la pretensión resarcitoria (indemnizatoria) contra estas cinco compañías.

“El magistrado señala también que su fallo se basa en que existe una sentencia de colaboración eficaz contra la empresa implicada”, informó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, la Procuraduría Ad hoc del caso Lava Jato solicitó S/ 1,800 millones y US$ 400 millones por concepto de reparación civil en el caso Interoceánica Sur, tramos II y III. Este monto de dinero deberá ser pagado, de manera solidaria, entre 34 personas entre naturales y jurídicas, en caso sean sentenciados.

No apelarán

Desde la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, que lidera Silvana Carrión, señalaron a Gestión que no apelarán el fallo debido a que no hay nada irregular en la decisión adoptada por Concepción Carhuancho.

Explicaron que así como en el proceso penal existe el principio de “Ne bis in idem” (no se puede investigar y procesar a una persona por una misma cosa), lo mismo aplica en el ámbito civil, por lo que precisaron que no se puede pedir a una persona o empresa que pague dos reparaciones civiles por un mismo caso.

En ese sentido, recordaron que Odebrecht actualmente viene cumpliendo con el pago de la reparación civil por cuatro obras en las que reconocieron su culpabilidad: Carretera Interoceánica Sur, tramos II y III, Línea 1 del Metro de Lima, tramos I y II, Vía de Evitamiento del Cusco y Vía Costa Verde, tramo Callao.

De los S/ 610 millones (más S/150 millones de intereses legales) que se comprometió a pagar tras suscribir un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público, hasta el momento la constructora brasileña ha abonado S/146 millones.

Este año se tiene previsto que la compañía desembolse S/22 millones por concepto de la quinta cuota, según el cronograma establecido.

