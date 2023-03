Un juzgado de Panamá aprobó el martes aplicar una tasa de morosidad del 5%, equivalente a más de US$ 916,000, a la empresa brasileña Odebrecht, por no pagar la cuota anual de la multa de US$ 220 millones que se le impuso en el 2017 tras el escándalo de los sobornos en ese país.

El juzgado tomó la decisión en una audiencia en la que declaró que las empresas Constructora Norberto Odebrecht de Panamá S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. (CNO S.A.), incumplieron el pago de la multa anual de US$ 18′333,333 del 2022, informó el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Con la tasa de morosidad del 5%, la empresa deberá pagar ahora alrededor de US$ 19.25 millones, una suma que deberá consignar al Tesoro Nacional.

Odebrecht se comprometió en 2017 con la justicia panameña a pagar una multa de US$ 220 millones en un plazo de 12 años por los casos de corrupción que mantiene en el país. Hasta el momento, la empresa ha pagado unos US$ 58.36 millones.

El juez agendó otra audiencia para el 10 de julio próximo para que las empresas brinden información financiera y plantear opciones de pago para los próximos plazos.

“Se estableció por parte del juzgado de cumplimiento acceder a la solicitud que realizara el MP respecto a las nuevas ordenes de retención para el año 2022 con los créditos que mantengan estas empresas a favor por los proyectos que ha realizado al Estado”, dijo la fiscal superior Anticorrupción, Anilú Batista.

La Fiscalía informó en un comunicado que también solicitó ordenar la retención de créditos por proyectos valorados en 19 millones de dólares para hacer “frente al pago de lo adeudado”.

Esos proyectos serían con el Ministerio de Vivienda y Reordenamiento Territorial (MIVIOT) por más de US$ 16 millones y del Metro de Panamá, de US$ 2 millones.

Odrebecht protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia de Panamá, con expresidentes, exministros y familiares de estos involucrados. En total, 36 personas imputadas enfrentarán un juicio cuyo inicio está previsto en agosto próximo.