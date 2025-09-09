La semana pasada, el legislador de Renovación Popular (RP), Diego Bazán, denunció la filtración de datos de los sistemas informáticos de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Unos días después, desde la institución policial descartaron que haya sido un hackeo y que la filtración habría sido realizada por un miembro de dicha oficina.

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó esta mañana que la PNP ya ha iniciado las investigaciones correspondientes. En ese sentido, no descartó que altos mandos de la institución tengan responsabilidad en los hechos.

LEA TAMBIÉN: Comandante Víctor Zanabria descarta hackeo de información clasificada de la PNP

“Se ha dispuesto las investigaciones administrativas correspondientes, no solamente por Inspectoría General, sino también por la Oficina de Integridad. No solamente a oficiales o suboficiales, si alcanzaría responsabilidad en los altos mandos, de la misma manera se va a poder establecer, pero siempre con el debido proceso. Es por eso que no puedo adelantar algún tipo de opinión al respecto”, señaló en diálogo con la prensa.

Además, confirmó que el Ministerio Público también se encuentra investigando la vulneración de los referidos sistemas informáticos.

“Se ha tomado los mecanismos de seguridad correspondientes, se ha reevaluado también los procesos y se ha dispuesto que se hagan las investigaciones, primero, administrativas, porque la parte penal tengo conocimiento que el Ministerio Público ya ha aperturado investigación”, sostuvo.

El titular del Interior remarcó que se asegurará no solamente la seguridad de las informaciones, sino también de los agentes, cuyos datos fueron objeto de la filtración.

“Los esfuerzos están de por medio, vamos a asegurar no solamente la seguridad de las informaciones, sino también la seguridad del personal policial, pero ahí es donde ustedes pueden apreciar que estas nuevas amenazas. El tema de las extorsiones o la presencia física de los delincuentes se va alejando y se va aproximando hacia la tecnología. Esa es la nueva modalidad, los ciberataques, la ciberdelincuencia, y tenemos que estar preparados para afrontar estas nuevas modalidades criminales que se van acentuando”, advirtió.

SE DETUVO A 24 PERSONAS TRAS MEGAOPERATIVO

En otro momento, Malaver dio detalles del megaoperativo que la PNP y Fiscalía ejecutaron, desde la madrugada de hoy día, en las regiones de Lima, Arequipa y Tumbes y que conllevó a la desarticulación de la organización criminal ‘Desa II’, dedicada a la extorsión y el sicariato.

Según dijo, se ha detenido a cerca de 24 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, así como se ha allanado 32 inmuebles y una celda del penal de Huacho.

También se ha congelado 50 cuentas a nombre de los cabecillas de esta organización criminal, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Prácticamente se ha detenido o incautado cerca de S/ 20 millones. De alguna manera, 7 empresas de fachada, bajo la modalidad del pitufeo, habrían estado desviándolo a Ecuador y Colombia, para, posteriormente, llegar a Venezuela y, de alguna manera, regresar lavada hacia las empresa acá en nuestra ciudad capital. Inclusive se ha incautado algunos vehículos, material tecnológico, teléfonos y diversos elementos que deberán ser analizados por la Policía, con el acompañamiento del Ministerio Público”, remarcó.