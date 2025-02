Ante los rumores de una eventual designación del exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, como embajador en el Vaticano, el canciller Elmer Schialer, recalcó que dicha decisión aún no ha sido tomada.

En diálogo con RPP, el ministro informó que la propuesta de su eventual nombramiento será analizado en conjunto con la presidenta Dina Boluarte.

“Esto tenemos que analizarlo todavía con la presidenta. No (hay una decisión tomada). Yo no sé de dónde salen las tantas especulaciones”, indicó el último miércoles.

“Estas cosas se manejan con la reserva porque, en términos generales, sobre todo en política, pero también en la diplomacia, ‘Dios perdona el pecado, pero no el escándalo’. Yo no puedo poner a ninguna persona, ni a ningún Estado en una situación incómoda y anunciar que una persona determinada va a ir a un país determinado”, añadió.

Schialer insistió en que Demartini “está absolutamente capacitado” para ser embajador en la Santa Sede, pese a las investigación que afronta en el marco del caso Qali Warma.

En ese sentido, descartó que “las embajadas sean un premio consuelo” y aclaró que todas las designaciones son analizadas con responsabilidad.

“Él (Julio Demartini) está absolutamente capacitado para ir a ese y cualquier puesto, se lo digo con toda sinceridad. Yo recuerdo haber escuchado lo siguiente: el ministro Demartini dijo: ‘mire, presidenta, yo no tengo por qué salir del puesto porque, en realidad, no hice nada ilegal, todo es correcto, pero yo asumo el peso político porque no quiero que esto manche su Gobierno. Así que si quieren que me vaya, yo me voy’. O sea, en realidad, incluso ha sido generoso al irse, no se ha ido obligado”, acotó.

Respetará lo que acate el Poder Judicial

El presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, envió un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a fin de que adopte las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de las investigaciones que involucran a Demartini.

De concretarse esta designación, el legislador alertó en su documento que esto implicaría que el exministro no podría ser procesado, investigado ni detenido por las autoridades peruanas mientras este ejerza el cargo y esté acreditado como tal en la Santa Sede.

Además, sus propiedades no podrían ser allanadas, ni sus documentos incautados, ni sus comunicaciones intervenidas sin la autorización del Vaticano o del propio Estado peruano.

Al ser consultado sobre si la designación de Demartini prosperaría si la Fiscalía solicita un impedimento de salida del país en su contra, el canciller aseveró que “nadie está por encima de ley” y que se respetará lo que acate el Poder Judicial.

“En ese caso, las cosas se tienen que respetar tal y como lo dice la judicatura, el Poder Judicial tiene preminencia sobre los peruanos. Nadie está por encima de la ley. Lo que discuto es que eso se pueda dar. Entiendo que todavía están en investigaciones preliminares, ni siquiera se ha formulado la denuncia, así que yo veo muy difícil, realmente imposible, que eso sea así”, sostuvo.

