El canciller Elmer Schialer aseguró que no hay ningún impedimento legal para que el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, sea designado como embajador en El Vaticano.

Esto, luego de conocerse que la resolución del nombramiento de Demartini, al que accedió el diario El Comercio, ya habría sido firmada por la presidenta Dina Boluarte, con lo cual solo se estaría a la espera de la aprobación de la Santa Sede para hacerlo oficial.

“Esto es algo que he leído en la prensa, y lo voy a tratar con la señora presidenta. Yo no veo ningún impedimento legal, se lo digo desde ya, para que el señor Demartini pueda ser nombrado embajador del Perú ante la Santa Sede. Esto es algo que lo veremos con la presidenta, por los canales oficiales”, indicó a RPP.

Respecto a la investigación que afronta Demartini por el caso Qali Warma, Schialer dijo que todo esto se trata de “presunciones”, por lo que enfatizó que el exministro “no está señalado internacionalmente”.

“(Fue) un estupendo ministro, se lo digo con toda sinceridad, lo que he visto. Esto es algo que, por supuesto, la señora presidenta evaluará y tomará la decisión”, sostuvo tras calificar de competente al extitular del Midis.

Además, Schialer recalcó que la labor que ejercería Demartini en el Vaticano no está relacionada con sus asuntos legales en el Perú.

“Uno no tiene nada que ver con lo otro. Es verdad, nosotros podemos construir toda una concepción política sobre este tipo de situaciones, pero lo que a mí me interesa y me importa es que la representación del Perú en el extranjero y, particularmente, en la Santa Sede, sea impecable”, enfatizó.

Entre 200 a 300 peruanos son deportados al mes

En otro momento, Schialer se pronunció por su reciente visita a Washington (Estados Unidos), donde mantuvo reuniones con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los peruanos con calidad migratoria irregular en dicho país.

En ese sentido, Schialer recordó que son aproximadamente 300,000 los connacionales con situación irregular en Estados Unidos, representando el 1.7 % del universo de 14 millones de personas con la misma condición en suelo norteamericano.

Añadió que, a través de los 16 consulados peruanos en el país, el personal diplomático viene acudiendo a los centros de detención para verificar la situación de los compatriotas.

El canciller adelantó que están pendientes nuevas deportaciones para los próximos días.

“Las personas que regresan al Perú, yo calculo que son alrededor, y van a seguir siendo entre 200 personas a 300 mensuales. Estamos hablando de dos, quizás tres vuelos”, apuntó.