Ollanta Humala se convirtió en el cuarto presidente constitucional del Perú en ser recluido en el penal Barbadillode Ate para cumplir la condena de 15 años de prisión por el delito de lavado de activos.

El exmandatario está lejos de contar con el respaldo de su padre Isaac Humala y Antauro Humala, quienes no dudaron en lanzar dardos en su contra y la exprimera dama, Nadine Heredia.

Isaac Humala indicó que no ha hablado con Ollanta en mucho tiempo y no tiene intención de visitarlo en prisión. La razón principal de su separación es pro no haber actuado a favor de su hermano Antauro.

Lo acusa de haber entorpecido que el presidente Alan García no indultara, a pesar de que esta opción fue ofrecida.

“Yo no le puedo perdonar eso. No puedo tomar un café con un hijo que lo tuvo torturado a su hermano”, manifestó.

¿Qué dice Antauro Humala?

Antauro Humala sostuvo que Ollanta y Nadine Heredia son “un par de delincuentes”, y que ambos debieron ser juzgados por traición a la patria, cuestionando el trabajo de la Fiscalía de la Nación en el caso Odebrecht.

“Es imposible que lo visite, porque no visito traidores, no visito ladrones. Yo puedo visitar rebeldes, él no fue rebelde, él no está en la cárcel por rebelde, está en la cárcel por ladrón”, sostuvo Antauro Humala.

Sentenciado junto a Nadine Heredia

El Poder Judicial también sentenció a la exprimera dama, Nadine Heredia, a 15 años de cárcel por estos mismos hechos. La esposa de Humala no estuvo presente en la audiencia y participó de forma virtual.

Poco después se supo que Heredia solicitó asilo a Brasil y este le fue concedido.