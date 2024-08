Tras varios meses en espera, el Poder Judicial declaró fundada en parte la acción de amparo que presentó el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio del Interior (Mininter), por considerar que afectó los derechos al debido proceso, debida fundamentación y motivación de las resoluciones al destituirlo en el cargo, el pasado 22 de enero.

En su decisión, el juez del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, Alexis Anicama Budiel, declaró nula la resolución suprema 0019-2024-IN que lo pasó al retiro y lo removió del cargo de comandante general de la PNP.

No obstante, el magistrado declaró improcedente el pedido que hizo Angulo para ser reincorporado como comandante general de la PNP.

Al respecto, el abogado del extitular de la PNP, Mariano González, anunció que su patrocinado apelará dicho fallo judicial al considerar que “hay una gran contradicción en la sentencia”.

En diálogo con radio Exitosa, el también exministro de Defensa calificó de “timorato” al juez Anicama y reiteró que insistirán en que Angulo sea repuesto como comandante general de la PNP.

“Hay una gran contradicción en la sentencia. Por un lado, reconoce la vulneración de los derechos (de mi cliente), pero no restituye en absoluto al estado anterior las cosas. En esa línea, lo que se ha hecho es elaborar inmediatamente un recurso de apelación. El juez ha sido sumamente timorato en decir las cosas como son (...) se está apelando la restitución en el cargo”, apuntó.

González enfatizó que, con este fallo, se ha acreditado que se vulneraron los derechos fundamentales de Angulo, que no hubo uno debido proceso y que su baja no fue motivada adecuadamente.

“El Poder Judicial está reconociendo que ha habido una vulneración a los derechos fundamentales del general Jorge Angulo, están reconociendo que no habido un debido proceso, que la resolución que dispone su baja es una resolución no motivada; es decir, no fue motivada adecuadamente, está reconociendo que no se cumplían con las causales supuestas para hacer este retiro”, cuestionó.

LEA TAMBIÉN: Jorge Angulo también presentará medida cautelar para regresar a la PNP

Pese a todo esto, el abogado dijo no comprender como el juez no decidió reincorporar a su patrocinado en el máximo cargo en la PNP.

“Por otro lado, nos dice que no lo incorpora. Es decir, reconozco en todos sus extremos que esta resolución fue hecha sin arreglo a ley; sin embargo, no te reincorporo y le digo al Gobierno que emita una nueva resolución para que puedan adecuadamente invitarte al retiro. Esto es imposible porque no hay causal de falta grave o una renuncia del general”, advirtió.

“Resolución genera incertidumbre”

Por su parte, Angulo consideró que la resolución del Poder Judicial genera incertidumbre. A su juicio, se debió resarcir el daño en su contra reincorporándolo a su antiguo puesto.

“Se tiene que resarcir el daño o la afectación a un derecho constitucional. O sea, lo que yo interpreto, y que muchas personas también me llaman a interpretar, es que esta resolución obviamente genera un tanto de incertidumbre. Podemos indicar que hasta acá nomás se te reconoce, pero la resolución tiene que ser resarcida con la generación de una resolución judicial que contemple eso y volver al estado anterior; o sea, la reincorporación del alto mando de la Policía Nacional”, dijo a RPP.

Enfatizó que la resolución que dio por concluida su designación en el cargo fue arbitraria, ilegal, abusiva y que afectó la institucionalidad.

“Quiero recalcar a la opinión pública que la motivación principal de mi intervención en este escenario es solamente la defensa de los fueros institucionales, generar precedentes para que no se manipule una institución. Ahora, en esta misma resolución la entidad demandada dice que debe emitir un nuevo acto administrativo, una nueva resolución. Entonces, me pregunto: ¿cuáles serán las motivaciones o fundamentos para generar una nueva resolución?, ¿cómo se va a ejecutar eso?, obviamente que genera mucha polémica”, se preguntó.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía cita a declarar a Jorge Angulo tras presuntas injerencias de Víctor Torres en la PNP