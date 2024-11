El expresidente Alejandro Toledo anunció que se acogerá al silencio y no declarará ni responderá las preguntas del Ministerio Público en el marco del juicio oral que afronta por el caso Ecoteva.

Durante la audiencia judicial realizada esta mañana, el exmandatario se declaró inocente y pidió a su abogado, Roberto Su, que intervenga en su representación, debido a que no emitirá ninguna declaración.

“Soy inocente y me voy a acoger a mi silencio. No voy a participar y he pedido al doctor Roberto Su que, por favor, me ayude en esto. Repito, soy inocente y no voy a responder ninguna pregunta particularmente del señor fiscal”, indicó.

Al ser consultado por la jueza de la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima, Aracely Baca, respecto a si se declare inocente o culpable de los hechos que se le imputan antes de continuar con el juicio oral, el exmandatario insistió en su inocencia.

“Me declaro contundentemente inocente. No acepto ninguno de los cargos, yo no he participado en este proceso”, apuntó.

La posición de la Fiscalía

Por su parte, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, explicó los cargos de la acusación contra Toledo en los términos que fueron aprobados por EE.UU., que amplió su extradición para que sea juzgado en el Perú por este caso.

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos accedió ampliar extradición de Alejandro Toledo por caso Ecoteva

Según dijo, el exmandatario es imputado de haber captado una enorme cantidad de dinero de procedencia ilícita producto de actos de corrupción, los cuales habrían sido desembolsos de sobornos de la empresa Odebrecht para acceder a la concesión de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica Sur.

Tanto Toledo como su esposa, Eliane Karp, habrían sido beneficiados con transferencias de dinero irregular a través del fallecido Josef Maiman y Abraham Dan On, con el uso de empresas de fachada, como fue Ecoteva.

Las audiencias continuarán el próximo 10 y 19 de diciembre, con la exposición de pruebas por parte de la Fiscalía. Luego de ello, la siguiente audiencia se realizará el 7 de enero del 2025.

En octubre pasado, el Poder Judicial sentenció a Toledo a 20 años y 6 meses de prisión efectiva al encontrarlo responsable por la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en el marco del caso Interoceánica Sur, tramos II y III.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.