Tras perder las elecciones internas de la alianza electoral Venceremos, el dirigente del Nuevo Perú, Vicente Alanoca, agradeció a los que votaron por su candidatura; sin embargo, advirtió que “se impuso la forma clásica, racista y odiosa de hacer política”.

Estas declaraciones no cayeron nada bien en los integrantes de la coalición electoral. El excongresista Alberto Quintanilla, quien forma parte de la plancha presidencial de Venceremos, criticó la postura adoptada por Alanoca y dijo esperar que se rectifique.

“Son expresiones totalmente duras, yo espero que se rectifique Vicente Alanoca, o que dé una explicación de por qué se ha sentido así. Yo no le encuentro explicación. Nosotros lo hemos tratado de la forma más fraterna”, indicó a RPP.

Remarcó que el proceso interno de elecciones primarias por delegados en Venceremos fue democrático y que sus resultados deben ser respetados.

“Creo que perder democráticamente una elección, votación, no nos debe llevar a contar una explicación tan simple y perjudicial para la propia organización Venceremos”, apuntó.

Quintanilla reconoció que, además de Voces del Pueblo y Nuevo Perú, se invitó a otras cuatro agrupaciones: Unidad Popular, liderada por Duberlí Rodríguez, el partido comunista Patria Roja, así como Dignidad Nacional y Humanismo Andino.

Aunque dijo desconocer el sentido de sus votos, recalcó que sin estas participaciones podría haberse registrado un empate.

“Los periodistas e invitados que han estado presentes en esta asamblea de delegados no han manifestado ninguna expresión de discriminación alguna, mucho menos de racismo”, aseveró.

ABOGADO DE GUILLERMO BERMEJO SERÁ CANDIDATO PRESIDENCIAL

El último fin de semana, la alianza electoral Venceremos eligió este fin de semana a su candidato presidencial. Se trata del abogado del encarcelado legislador Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, quien se impuso en las elecciones internas a Alanoca.

“Sabemos que este camino de seguir construyendo la alianza va a seguir siendo un camino duro y difícil, pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr. De nuestra parte va a seguir existiendo el desprendimiento necesario para lograr construir esta alianza electoral”, indicó Atencio durante su presentación.

“Tenemos que tener en claro que el enemigo no se encuentra acá, el rival se encuentra afuera y es la derecha peruana, el sistema neoliberal que nos han impuesto y las brechas sociales que debemos abolir”, añadió el abogado.